ČAČIĆU SE PONOVIO PORTUGAL: ‘Ne slažem se da sam kasno mijenjao. To je kibi dabi’

Nedostajalo nam je preciznosti i energije, ništa od onoga što smo željeli nismo ostvarili, kazao je nakon poraza kod Islanda (0-1) u kvalifikacijama za SP izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Ante Čačić.

“Ovo nije bila prava Hrvatska, bilo je dosta tehničkih grešaka, a oni su očito imali više energije. Utakmica je bila bez šanse, a odlučio je prekid, korner u 90. minuti. Island je vrlo homogena ekipa, a mi nismo imali dovoljno energije za ovakvu utakmicu. Premalo smo napravili u napadu, jednostavno nismo imali mirnoće u igri. Oni nisu stvorili niti jednu priliku do 90. minute, pa bi remi bio realan i pravedan. Ne slažem se da sam kasno mijenjao. To je to je kibi dabi. Možda bi bilo bolje da nisam vadio Mandžukića u 89. minuti. Imamo još četiri utakmice do kraja kvalifikacija, još uvijek vodimo na ljestvici ostaje nam da učinimo sve da odemo kao prvi na SP”, kazao je Čačić u razgovoru za HTV.

ŠOKANTAN PORAZ U REYKJAVIKU: Islanđani u zadnjoj minuti stigli do velike pobjede protiv Hrvatske

“Govorili smo da igramo protiv respektabilne ekipe. Utakmica je išla svojim tijekom. Nismo imali dovoljno energije. Nedostajalo je preciznosti u igri. Premalo smo napravili prema naprijed”, dodao je.

Otkrio je i zašto je odlučio od prve minute zaigrati s Kovačićm, a ne Bvrozovićem.

“Želio s njim Modrićem i Badeljom kontrolirati loptu i pripremiti završnicu za napadače. Ponavljam previše je bilo netočnosti u igri. Nismo imali mirnoće. Njima je odgovarala kontakt igra. Domaćin je na kraju spretno pobijedio. Hrvatska ne smije pognuti glavu. Moji igrači pogotovo”, dodao je.

“Ovo je bilo slabije izdanje Hrvatske. Imamo kvalitetu i vjerujem da će situacija biti bolja na jesen”, završio je.