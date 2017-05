BRUTALNA JELIČIĆEVA KRITIKA: ‘Petev je sadašnji, ali ne i budući trener Dinama, puno toga tamo ne štima’

Još su tri kola do kraja prvenstva, a više nitko u HNL-u ne govori o suđenju, sukus je sinoćnje HRT-ove popularne emisije Stadion u kojemu se analizira hrvatska, ali i europske lige.

Dinamo se u lošoj igri provukao kod Splita, u Parku mladeži slavio 1:0 i gurnuo domaćine na posljednje mjesto. Uvijek britki analitičar Joško Jeličić nije maksimirsku momčad poštedio kritika.

‘Dinamo se provukao’

“Dinamo je odigrao jako loše protiv Splita na Parku mladeži. U svemu me najviše smeta što Ivajlo Petev uvijek govori da to nije bilo tako loše, a bilo je. Treba biti realan i reći da se Dinamo provukao i da je postignuti gol čista slučajnost”, oštar je bio Jeličić.

Ozračje u svlačionici očito nije na pravoj razini.



“Jasno je da nešto u svlačionici ne štima. Petev je sadašnji, ali ne i budući trener. Bit će zanimljivo vidjeti što će se promijeniti na kraju sezone”, dodao je Jeličić.

Odlični Zebec u Jadranskom derbiju

Mateo Beusan pohvalio je suđenje u ovom kolu, nije bilo puno spornih detalja, samo neke sitnice na koje je upozorio “oko sokolovo”. No, kad su suci u pitanju, nakon svih pogrešaka ove sezone, ne treba cjepidlačiti.

Nikakvih repova nije bilo nakon Jadranskog derbija u kojemu je Rijeka slavila 2:0, sudac Mario Zebec odlično je odradio posao. Bila je po jedna situacija na svakoj strani, dvojbena za jedanaesterac, ali se Zebec držao kriterija i u oba slučaja nije pokazao na bijelu točku.

Rijeka je zadržala pet bodova prednosti pred Dinamom, a do kraja ima tri utakmice, Slaven u gostima, Cibaliju kod kuće i Dinamo u Maksimiru.

“Znam da se još igra, ali za mene je Rijeka već prvak i ja im čestitam”, požurio je Jeličić.

‘Navijam da Vinkovčani ostanu u ligi’

U ovom kolu došlo je do smjene na začelju, Cibalia je pobjedom u gostima kod Istre preskočila Split koji za začelju ima bod manje od Vinkovčana i kako sad stvari stoje, “crveni” će u Drugu ligu, a Cibalia u kvalifijacije. No, do kraja ima još tri kola…

Jeličić ima svog favorita za ostanak.

“Navijam da Vinkovčani ostanu u ligi, imam strašne simpatije prema njima”, kazao je HRT-ov stručni komentator.