HOROR U ŠPANJOLSKOJ: Dvije sprinterske zvijezde doživjele tešku nesreću

Stravična sportska vijest pogodila je Veliku Britaniju.

Naime, tamošnje sprinterske zvijezde James Ellington (31) i Nigel Levine (27) završili su u bolnici nakon frontalnog sudara s automobilom koji se kretao pogrešnom stranom ceste.

Kako javlja The Sun dvojac se vozio motorom u utorak navečer na Tenerifama kada je došlo do nesreće.

Ellingtonove ozljede dosta su zastrašujuće. Zadobio je otvoreni prijelom noge, a stradala mu je i očna šupljina kao i zdjelica.



Osvajač zlatne medalje u štafeti 4X100 na Europskom prvenstvu hitno je završio na operacijskom stolu.

Njegove ozljede toliko su teške da čelnici Britanskog atletskog saveza strahuju se više nikada neće natjecati.

Što se tiše drugog atletičara, vjeruje se kako njegove ozljede nisu toliko teške.

The Sun navodi i to kako se dvojac vjerojatno vozio na jednom motoru kada je došlo do sudara. Dodaju kako je za upravljačem automobila koji se kretao pogrešnom stranom kolnika vjerojatno bio turist.

Dvojac je, inače, naporno trenirao cijelu zimu kako bi se našli u reprezentaciji velike Britanije za Svjetsko prvenstvo ovog ljeta u Londonu.