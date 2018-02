BOŽU STARČEVIĆA 3000 NAVIJAČA VODILO DO POBJEDE: Preokrenuo gotovo izgubljen meč i osvojio zlato u Zagrebu

Drugi hrvatski borac u finalu, Dominik Etlinger, bio je vrlo blizu zlata, ali nije izdržao do kraja

Probudio se na vrijeme

Božo Starčević, naš najbolji hrvač, osvojio je jaki zagrebački turnir četvrti put zaredom. U kategoriji do 82 kilograma u finalu je bio bolji od Bjelorusa Viktora Sasunovskog.

Božo čije se nesretno polufinale iz Rija i dalje pamti (poraz nakon čudnih sudačkih odluka i peto mjesto) nije dobro krenuo u meč. Izgubio je glatko prvu rundu, ali se nošen podrškom više od 3000 navijača trgnuo, dva puta rušio Bjelorusa i na koncu pobijedio.

“Pobijedio sam čovjeka koji je u ovoj kategoriji bio svjetski viceprvak. Odličan je borac, dobro se poznajemo. Na svjetskoj razini možda nisam imao sreće, izgubio sam taj neslavni polufinale u Riju, ali na Zagreb Openu, jednom od najjačih svjetskih turnira, opet sam zlatni”, izjavio je nakon pobjede Starčević.

‘Trentak nepažnje koštao me naslova’

Još jedan hrvatski borac našao se u finalu – Dominik Etlinger borio se za zlato u kategoriji do 77 kilograma. I bio je vrlu blizu pobjede. Protiv Kazbeka Kilova dobio je prvu rundu rezultatom 5-0, ali se potpuno opustio u drugoj i protivnik je to iskoristio, došao do preokreta i na koncu do pobjede.

“Trenutak nepažnje koštao me naslova. Ali bolje sad nego na europskom ili svjetskom prvenstvu. Zadovoljan sam jer sam se prvi put natjecao u ovoj kategoriji, nakon što sam prešao sa 66 kilograma na 77.”