BOŽINOV POTPISAO ZA RIJEKU I PORUČIO NAVIJAČIMA: ‘Prije ću krepat nego molat i ostavit ću srce na terenu’

“Čuo sam sve najbolje o navijačima i Armadi. Navijaju od prvog do zadnjeg trenutka i naša je obaveza dati sve od sebe”, rekao je Bojinov

Iako se pretpostavljalo već neko vrijeme, vijest da je Valerij Božinov novi igrač Rijeke postala je službena u petak 7.2. U klub je Bugarin stigao kao slobodan igrač, a s klubom s Rujevice je potpisao ugovor na šest mjeseci s opcijom produljenja na još dvije godine.

“Hvala Rijeci što mi je pružila ruku i dala priliku da uživam u nogometu. Hvala predsjedniku Miškoviću i svima u klubu, te treneru Keku. Hvala svima, presretan sam i jako sam zadovoljan”, izjavio je novi napadač Rijeke, kojem su suigrači već dali i novi nadimak – Božo.



‘Napravit ćemo sve da osvojimo barem jednu titulu’

Bugarski internacionalac u karijeri je igrao za velike svjetske klubove poput Fiorentine, Juventusa i Manchester Cityja:

“Ostavit ću srce na terenu i da ove godine osvojimo barem jednu titulu. Neka to bude barem Kup s obzirom na to da će prvenstvo biti veliki izazov. Ipak je ovo Rijeka i moramo se boriti do kraja u svakoj utakmici i napraviti sve da osvojimo barem jednu titulu”, rekao je Božinov koji je i odradio dobar dio priprema s momčadi u Portugalu.

“Hvala ekipi i suigračima koji su me od prvog dana prihvatili i bili prema meni jako korektni. Odnos je fenomenalan i hvala im na tome. Vjerujem da ćemo se što prije uigrati i da svi damo maksimum na travnjaku. Vidio sam natpis navijača koji kaže: Krepat, ma ne molat! I ja ću isto prije krepat, nego molat i ostavit ću srce na terenu. Čuo sam sve najbolje o navijačima i Armadi. Navijaju od prvog do zadnjeg trenutka i naša je obaveza dati sve od sebe”, rekao je za kraj Bojinov na službenom predstavljanju u klubu.