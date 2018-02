BOYSI POSLALI OŠTRU PORUKU VODSTVU DINAMA: ‘To je direktni udar na Sjever, naši ljudi će se pozabaviti time’

Vodstvo vodeće momčadi hrvatskog prvenstva donijelo je odluku koja je razljutila navijače.

Navijači Dinama Bad Blue Boysi burno su reagirali na odluku Dinama o zabrani ulaska maloljetnicima na sjevernu tribinu bez pisanog odobrenja roditelja. Smatraju kako je to novi napad na njih. Ističu i da je to višegodišnji kontinuitet ljudi koji se ne mogu pomiriti s tim da su BBB-i unatoč svim njihovim pokušajima uspjeli sačuvati svoju autonomiju i neovisnost, slobodu da uvijek, svakome i u svakom trenu mogu reći ono što misle i to pokazati.

Priopćenje objavljeno na službenoj stranici Boysa prenosimo u cijelosti.

Priopćenje Boysa

“Bilo je puno različitih metoda i pokušaja od strane vodstva našeg kluba kako rasturiti i podijeliti našu grupu ostavljajući nekad veće, a nekad manje posljedice na nas. To je višegodišnji kontinuitet ljudi koji se ne mogu pomiriti s tim da su Bad Blue Boysi unatoč svim njihovim pokušajima uspjeli sačuvati svoju autonomiju i neovisnost, slobodu da uvijek, svakome i u svakom trenu mogu reći ono što misle i to pokazati.



Ljubav prema klubu rađa se odmalena, svaki od nas u Dinamo se zaljubio još kao dijete, kasnije godinama odrastajući na navijačkoj tribini i prolazeći kroz razne faze odrastanja uz one s kojima dijelimo istu strast i opsesiju, isti način života. Mladi navijači su neizostavna snaga naše tribine i danas, kao što su to uvijek i bili u bližoj i daljoj prošlosti. Mladi navijači, praktički adolescenti, osnivali su Bad Blue Boyse, radili prve navijačke bakljade, koreografije, transparente, barjake i bezbrojne druge akcije te zlatnim slovima pisali povijest naše grupe. Bez entuzijazma, ljubavi i iskrenosti najmlađih, slobodno možemo reći, Bad Blue Boysi nikada ne bi postali ono što jesu.

Oštra poruka

Ali za neke druge ljude Dinamo i Bad Blue Boysi predstavljaju nešto drugo. Oni ne dijele iste vrijednosti kao mi, u njihovoj viziji Dinama klupska povijest počela je njihovim dolaskom ili zaposlenjem, oni smatraju da polažu pravo na naše misli, stavove i sve u vezi s našim klubom. Cijela ova naša današnja situacija vuče korijene iz očitog nerazumijevanja i potpuno krivog shvaćanja uloga ljudi kojima je darovan puno veći utjecaj i moć nego što to zaslužuju, nego što su im dorasli.

Tako je uz neskriveno stvaranje kulta ličnosti uparenog sa svojatanjem svega materijalnog i nematerijalnog u Dinamu, prekrajanje klupske povijesti i povijesnih činjenica došlo i do apsurdnog ulaganja sredstava i vremena u kontrolu svega i svakoga tko (još uvijek, unatoč svemu..) dolazi na stadion. Posebno navijačku tribinu.

Upitna legalnost

Koliko je ili nije pravno utemeljena odredba o zabrani ulaska na sjevernu tribinu svima mlađima od 18 bez pisanog odobrenja roditelja bavit će se posebno ljudi koji su za to zaduženi u okviru naše grupe, ali sama poruka koja se ovom odlukom šalje je jasna i nedvosmislena. Ako se svjesno laže i manipulira kroz medije kako postoje nekakve kriminalne strukture unutar Bad Blue Boysa, a istovremeno se donose ovakve odluke, kako to drugačije protumačiti nego kao direktni udar na Sjever i budućnost navijačke grupe Bad Blue Boys?!

Svi oni koji iz nekog razloga nisu dolazili na Maksimir u posljednje vrijeme, koji god razlog bio u pitanju, moraju postati svjesni da je baš to ono sto je djelomično uzrokovalo ovakvu situaciju. Ne može se ostajati doma dok ljudi koji su u Dinamu od “jučer” sa stadiona tjeraju one koji su na njemu proveli pola života. Ne može se ostajati doma dok takvi pišu neke svoje “zakone” za našu tribinu koji će se, u ovom slučaju, prelomiti preko leđa naše najmlađe braće! Nismo puno naučili iz prošlosti ako sva naša reakcija na ovo ostane samo na riječima.

SVI NA SJEVER!”