BOSANSKI DIJAMANT SANJARI O REPREZENTACIJI JUGOSLAVIJE: ‘Najteže bi bilo izborniku’

Bosanskohercegovački reprezentativac Edin Džeko (31) ove je godine na dobrom putu da obori osobni rekord po broju postignutih golova u jednoj prvenstvenoj sezoni.

Za Wolfsurg ih je 2008-2009. dao 26, a u 30 kola Serie A trenutno je na brojci od 23. Imat će Džeko još osam utakmica priliku da skine osobni rekord i postane najbolji strijelac u Italiji.

“Oduvijek sam vjerovao u sebe. Moja prva sezone u Rimu nije bila sjajna. Radilo se o nesretnom spletu okolnosti. Nisam prošao pripreme s momčadi i promijenio sam mjesto boravka, stil igre. Bio mi je potreban period adaptacije”, rekao je Džeko u razgovoru za Blic.

“Najlakše je bilo otići, ali želio sam ostati u Romi. S razlogom su me kritizirali, ali me to ojačalo. Vjerojatno sada igram najbolju sezonu u karijeri”, dodao je napadač.



Ispričao je i da je je u svim zemljama u kojima je igrao imao odličan odnos s igračima iz regije.

Na opasku novinara kako bi momčad sastavljena od igrača s prostora bivše Jugoslavije bila nogometna velesila Džeko je rekao sljedeće:

“Imena govore sam po sebi dovoljno. Na svim pozicijama imali bismo po dvojicu pa čak i trojicu igrača podjednake kvalitete. Naša regija je rasadnik talenata i to se može vidjeti u svim europskim ligama. U Italiji, Engleskoj, Njemačkoj, Španjolskoj i ostalim državama igra veliki broj nogometaša s područja bivše Jugoslavije i obično su nosioci igre u svojim momčadima ili barem među tri najbolja igrača. To nije mala stvar. Kad bi se napravila jedna takva momčad najteže bi bilo biti izbornik, ali i najlakše jer on ne bi pogriješio koga god izabrao u sastav”.

Za kraj je rekao da Željezničar ima posebno mjesto u njegovom životu.

“Cijela moja priča počela je na Grbavici. Taj klub mi je u srcu i moja prva ljubav”.