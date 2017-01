BORBA KOJU CIJELI SVIJET PRIŽELJKUJE: Stipe Miočić dobiva priliku za veliku osvetu?

Američki majstor borilačkih vještina Stipe Miočić uskoro će po drugi put stati u UFC-ov oktogon kako bi branio naslov teškaškog prvaka.

Brazilski portal Combate piše da bi se to moglo dogoditi 13. svibnja u Dallasu na eventu UFC 211.

Ono što je posebno zanimljivo je to što bi mu suparnik, nagađa se, mogao biti Junior dos Santos. Dvojica boraca su u prosincu 2014. odradili nezaboravan meč, jednoglasnom odlukom sudaca slavio je Brazilac.

Ako zaista dođe do ove bore bit će to jedinstvena prilika borcu hrvatskih korijena da mu se osveti, i to pred svojim, američkim, navijačima.



Dos Santos je u posljednje dvije godine odradio samo dvije borbe. Prvo j eizgubio od Alistaira Overrema tehničkim nokautom, s potom je slavio jednoglasnom odlukom sudaca protiv Bena Rothwella.