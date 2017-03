BOLJI OD BORDEAUXA: Veliki Subašićev kiks na kraju utakmice nije Monaco koštao pobjede

Nogometaši Monaca pobijedili su u 29. kolu Francuske lige kod kuće Bordeaux s 2:1 i povećali svoje vodstvo na ljestvici.

Monaco, kojeg sljedeći tjedna očekuje uzvrat osmine finala Lige prvaka protiv Citya u kojem će pokušati nadoknaditi zaostatak iz prve utakmice 3:5, do pobjede je došao pogocima Kyliana Mbappea (68) i Joao Moutinha (74). Za Bordeaux je počasni gol zabio Diego Rolan (84), nakon kiksa hrvatskog vratara Danijela Subašića koji je napucao suparničkog igrača. Lopta se Rolanu odbila pred noge i nije imao težak zadatak pospremiti loptu u mrežu.

Vodi Monaco s 68 bodova ispred Nice (63) i PSG-a (62).

Ljestvica:

1. AS Monaco 29 21 5 3 84:26 58 68

2. OGC Nica 29 18 9 2 47:23 24 63

3. Paris St. Germain 28 19 5 4 56:19 37 62

4. Olympique Lyon 27 15 2 10 55:32 23 47

5. Olympique Marseille 29 13 6 10 43:37 6 45

6. Girondins Bordeaux 29 11 10 8 37:36 1 43

7. AS St. Etienne 28 10 10 8 31:22 9 40

8. Stade Rennes 28 9 10 9 27:32 -5 37

9. Toulouse 28 9 9 10 32:29 3 36

10. Angers SCO 29 10 6 13 28:38 -10 36

11. EA Guingamp 28 9 8 11 32:36 -4 35

12. FC Nantes 28 9 7 12 24:41 -17 34

13. Montpellier HSC 28 8 9 11 40:46 -6 33

14. SM Caen 29 9 5 15 31:48 -17 32

15. OSC Lille 28 8 6 14 27:36 -9 30

16. FC Metz 27 8 7 12 26:51 -25 29

17. AS Nancy 28 7 7 14 18:35 -17 28

18. Dijon FCO 28 6 9 13 37:45 -8 27

19. SC Bastia 28 5 10 13 24:38 -14 25

20. FC Lorient 28 6 4 18 28:57 -29 22