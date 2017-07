BOGDANOVIĆ POSLAO BRUTALNU PORUKU: ‘Ne žalim za vama ni sekunde, nije mi krivo što ste otkazali reprezentaciju’

U ponedjeljak se u Zagrebu okupila hrvatska košarkaška reprezentacija koja od utorka u Svetom Martinu započinje jednomjesečne pripreme za nastup na Europskom prvenstvu.

Jedan od naših ponajboljih košarkaša Bojan Bogdanović istaknuo je kako otkazi pojedinih igrača nisu pogodili momčad koja je, prema njegovom mišljenju, povratkom nekolicine veterana dobila na kvaliteti.

‘Veterani su nam donijeli širinu’

“Mislim da nas nijedan otkaz niti najmanje nije pogodio. Ja niti jedne sekunde niti žalim, niti mi je krivo što su ti igrači otkazali. Mislim da smo s ovih par veterana, sa Žorićem, Tomasom i Popovićem, dobili jednu širinu koja nam je možda i falila prošle godine u tim presudnim minutama i ja se nadam da će nam donijeti ono što od njih i očekujemo”, izjavio je Bojan Bogdanović u ponedjeljak na konferenciji za novinare u zagrebačkom hotelu Panorama.

Nakon konferencije, reprezentativci su se prvo zaputili na Mirogoj te tamo položili vijence na grobove košarkaških velikana i stanovnika Kuće slavnih Krešimira Ćosića i Dražena Petrovića, a potom nastavili prema Svetom Martinu na Muri, gdje će se u prvom dijelu pripremati do 7. kolovoza i odlaska na pripremni turnir u Francuskoj.



‘Samo da smo zdravi’

“Spremao sam se da koliko-toliko ostanem u formi, da dočekam pripreme u dobrom stanju. Imamo mjesec dana da se svi skupa dobro pripremimo, odigramo par prijateljskih turnira i utakmica. Iskreno se nadam da ćemo zdravi dočekati prvu utakmicu na Europskom prvenstvu”, dodao je Bogdanović.

Kapetan reprezentacije Roko Ukić već je 12 godina u puno reprezentativnom pogonu, ali nije se zasitio igranja u nacionalnom dresu.

“Uvijek je lijepo vidjeti reprezentativne suigrače nakon dužeg vremena i upustiti se u neku novu avanturu koja je ispred nas. Malo kasnimo u odnosu na druge pa ni sami ne znamo kako će to izgledati na ovim prvim turnirima, ali nadamo se da ćemo biti pravi kad to bude najpotrebnije i da ćemo napraviti nešto s čim mi osobno možemo biti zadovoljni. Ako to uspijemo, onda će i svi drugi bit zadovoljni.”

Ukić: Ovo je trenutno najbolje što Hrvatska ima

Ukić priču o otkazima želi staviti “ad acta”.

“Ovo je trenutno najbolja ekipa koju Hrvatska ima. Svi najbitniji igrači, po statusu, statistički, općem dojmu, ako se to tako može rangirati, svi nositelji od lani su tu. Sad je na nama i na izborniku da ti neki ljudi koji su novi, koji su povratnici, da to sve skupa postane jednako jaka ekipa, a ja se nadam i bolja nego lani, i da igramo pravu košarku. Mislim da imamo sve preduvjete za to, ako ostanemo zdravi. Na taj način treba razmišljati, a vraćat se unazad nema nikakvog smisla”, istaknuo je kapetan koji je prošle godine bio najstariji u momčadi, a ove su mu se pridružili veterani Marko Tomas, Luka Žorić i Marko Popović.

“S njima dobijamo iskustvo, to nije sporno. Nadamo se da ćemo ostati zdravi, jer je to uvijek veći rizik kad imaš malo stariju ekipu. Donose iskustvo, donose neke minute koje su već odigrali u takvim ambijentima, donose neke igračke kvalitete svaki ponaosob. Mislim da nam mogu puno pomoći.”

‘Zna se okosnica reprezentacije’

Na sličan način razmišlja i izbornik Aleksandar Petrović.

“Kostur reprezentacije se zna. To je onaj kostur koji je prošle godine sjajno odradio Torino, koji je osvojio skupinu na olimpijskim igrama i za jednu loptu nije bio u zoni medalja. S druge strane, sva tri veterana odazvali su se na ciljane stvari, nakon jednog telefonskog poziva. Veterani nam trebaju donijeti stabilnost. Može se dogoditi da u jednoj utakmici ne zaigraju, a da na drugoj daju ruku i budu tu kad je najpotrebnije.”

Hrvatska reprezentacija kreće s pripremama od 1. kolovoza, od trenutka kad su za to dobili dopuštenje i igrači iz NBA klubova.

‘Malo kasnimo u odnosu na ostale’

“Malo kasnimo u odnosu na većinu reprezentacija, ali smatram da imamo dovoljno vremena da uhvatimo dobar ritam i dobru formu za ono što nas očekuje. Prva dva tjedna moramo iznivelirati sve igrače, da sa završetkom turnira u Opatiji svi dođemo na istu energetsku razinu, a u onom drugom dijelu, od 17. kolovoza, ćemo se zatvoriti, taktički raditi kako bi spremni dočekali 1. rujna, 14 sati, utakmicu s Mađarima”, istaknuo je Petrović te dodao:

“Ne očekujte od nas čuda u prvih 15 dana, jer čuda biti neće, ona se ne događaju. Ako mislite da će nakon šest radnih dana Hrvatska izgledati kao što je izgledala u Riju, to nije moguće. Očekujem da ćemo rasti iz utakmice u utakmicu. Kad dođu nokaut utakmice na terenu stoje oni koji taj rezultat mogu nositi. Do tada, dok ne izdefiniramo formu i energetski i mentalno, do tada će minutaža biti specifičnije podijeljena.”

Teže na Eurobasketu nego na OI

Hrvatski izbornik smatra da Hrvatsku u prvom dijelu natjecanja na Europskom prvenstvu u Cluju, a pogotovo u drugom dijelu u Istanbulu, očekuje puno teži posao od onog koji su imali prošle godine na olimpijskom turniru u Rio de Janeiru.

“Napravit ćemo sve da budemo mentalno i fizički spremni za skupinu u Cluju. Smatram da ova momčad ima moć da kroz dozirano igranje u skupini osigura što bolju poziciju prije križanja. Ovdje postoje dvije nokaut utakmice: osmina finala, a ako prođemo, nakon toga četvrtfinale. Očekuje nas jedno teško natjecanje, puno teže nego što su olimpijske igre. Tamo nakon skupine imaš jednu utakmicu da bi ušao u zonu medalja, a ovdje imaš dvije nokaut utakmice protiv potencijalno ekstremno teških suparnika, koji također žele medalju.”

Aco čestitao Tucku i vaterpolistima

Uspon vaterpolista do svjetskog vrha, na kojem je je još jednom čestitao igračima i svom izborničkom kolegi i sugrađaninu iz Šibenika Ivici Tucku, inspirirao je Petrovića.

“Zadnje tri utakmice koje sam pratio maksimalno su me napunile adrenalinom, iako sam bio četristotinjak kilometara od Budimpešte. Svaka čast na onome što su napravili, jer su to napravili protiv najjačih mogućih protivnika i na nevjerojatano dominantan način. Nadam se da će i u nama dodatno zaiskriti sada kada počinjemo s pripremama.”

Vaterpolisti su redoviti osvajači odličja, dok na košarkaško čekamo još od Europskog prvenstva 1995. godine, kad je na izborničkoj klupi također sjedio Aco Petrović te reprezentaciju predvođenu Tonijem Kukočem, Dinom Rađom i Stojkom Vrankovićem vodio do bronce.

‘Mi vam ništa nećemo obećati’

“Mi vam ništa obećati nećemo, osim da ćemo 1. rujna u 14 sati krenuti u avanturu koja se zove Europsko prvenstvo i da ćemo biti mentalno i fizički spremni. Dokle će nas ta avantura dovesti, vidjet ćemo. Niti jednu reprezentaciju na svijetu ne bih mijenjao za ovu reprezentaciju i iznimno sam ponosan što ću biti izbornik ove reprezentacije. Ako su protivnik s kojima su vaterpolisti stali Mađari, mi s njima počinjemo, pa neka to bude ta poveznica”, zaključio je hrvatski izbornik.

Prva utakmica protiv Mađara 1. rujna

Hrvatska je u prvom dijelu Europskog prvenstva u skupini C kojoj je domaćin rumunjski Cluj, a u kojoj naše košarkaše čekaju utakmice protiv Mađarske (1.9.), Rumunjske (2.9.), Crne Gore (4.9.), Španjolske (5.9.) i Češke (7.9.). Najbolje četiri reprezentacije iz skupine izborit će mjesto u nokaut fazi natjecanja kojoj će domaćin biti Istanbul. Ovisno o ishodima prve faze natjecanja Hrvatska bi u osmini finala EuroBasketa za suparnika imala jednu od reprezentacija iz skupine D u kojoj su Srbija, Rusija, Turska, Latvija, Belgija i Velika Britanija.

Europsko prvenstvo započinje 31. kolovoza, a završava 17. rujna.

U borbi za mjesto među 12 igrača koji će predstavljati Hrvatsku na ovom prvenstvu, izbornik Aleksandar Petrović na raspolaganju ima 14 košarkaša, a to su: Roko Leni Ukić (Cedevita), Marko Popović (Fuenlabrada), Krunoslav Simon (Anadolu Efes), Dominik Mavra (Joventut), Bojan Bogdanović (Inidana Pacers), Marko Tomas (Cedevita), Filip Krušlin (Cedevita), Ivan Ramljak (Cedevita), Dario Šarić (Philadelphia 76ers), Dragan Bender (Phoenix Suns), Tomislav Zubčić (Trabzonspor), Darko Planinić (Dinamo Sassari), Luka Žorić (Cibona) i Ivan Buva (Istanbul BBSK).