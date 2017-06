BOBAN O HNS-u, MAMIĆU, HAJDUKU, REPREZENTACIJI, HANŽEKOVIĆU…: ‘Kriminalci mi govore da sam lopov, a hulje da sam loš čovjek’

Legendarni kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Zvonimir Boban dao je opširan intervju za HRT u kojem se osvrnuo na svoj posao u Fifi, ali i problemima u hrvatskom nogometu.

Na početku intervjua osvrnuo se na svojih godinu dana u Fifi.

“Napravili smo dosta. To je potpuno drugačija organizacija od one koju su uvaljali u blato i korupciju. Ideja je da se Fifa vrati nogometu i da se vrati reputacja. Novi ljudi su tu, samo je jedan od stare garde. Puno pažnje pridodaje se transparentnom trošenju novaca. Bivša Fifa je u nogometni razvoj, što je osnova, ulagala 320 milijuna dolara, a mi ćemo uložiti više od milijarde”.



Fifa je donijela odluku da na SP-u 2022. bude 48 reprezentacija.

“Nogomet pripada ljudima i imaju pravo na kritike. Mislimo da smo napravili briljantu stvar za nogomet. Ovaj format neće smanjiti kvalititu. Igrat će se isti broj utakmica i u istom vremenu. Bit će zanimljivije. Vidjet ćemo jesmo li imali pravo”.

Zbog formata bit će moguća razna kalkuliranja.

“Uvijek postoji opasnost od nepoštenja. Ne treba unaprijed osuđivati. Ako u sve tri utakmice u skupinama na SP-u budu 0:0 odlučivat će renking”.

Kvaklifikacije će zbog promjena postati izvjesne.

“Vidjeli smo što znači proširenje Eura. Malo će biti izvjesnije, ali neće se izgubiti draž. Puno će se više momčadi nadati prolazu. Kvalifikacije će biti sigurno dobre. Fifa se bavi i biznisnom i to ne treba kriti. Ako se zadrži kvaliteta,a zaradimo više valjda bi se ljudi trebali hvaliti”.

Prokomentirao je zatim i video tehnologiju.

“Probe još traju. Ništa nije savršeno. Postoje tehnički problemi, ali prvi rezultati su bili sjajni. Igru i rezultat želimo učiniti poštenijim. VAR će biti korišten samo u slučaju velikih grešaka. Cilj je zaštititi ljude i nogometne sudbine”.

Nakon toga osvrnuo se na domaći nogomet.

“Nema napretka jer nema jasne strategije što bi naš nogomet trebao biti. Reprezentacija je jedno, ona je cirkus koji dođe i prođe, koji se voli i poštuje i koji nam daje toliko radosti. No reprezentacija nije naš nogomet. Naš nogomet je prije svega liga, naša infrastruktura, derutni stadioni, preživljavanje klubova i nogometnih škola. Nogomet se, nažalost, nije pozicionirao kao dobra i poštena djelatnost unutar našeg društva da bi ga politika mogla prigrliti, opravdati pravo bavljenje nogometom”.

Rijeka je ove godine osvojila povijesni naslov.

“Jako mi je drago da su nakon dugogodišnjeg rada uspjeli osvojiti. To je svima na čast u klubu i Riječanima. Takva opće narodna fešta bi uvijek trebala biti”.

‘Ovo više nećete doživjeti’, rekao je Zdravko Mamić nakon što je Dinamo izgubio i Kup.

“Sve je moguće u hrvatskom nogometu. Ne bi me iznenadilo da se to dogodi”.

Hajduk je posljednjih godina napravio korak unatrag i nisu konkurenti.

“Teško se mirim s takvom ‘outsajder’ Hajdukom. To je loše. Nadam se da će se vratit na stare staze, ali sumnjam jer ne vidim jasnu viziju i jasan hajdukovski put bez obzira na svu ljubav koji ljudi daju za klub. Ne vidim ljude od formata. Potrebni su bolji ljudi”

Iako su mnogi to priželjkivali Boban se nikada nije upustio u trenerske vode.

“Nije da nisam želio biti trener. Završio sam trenersku školu. Ubio sam se da dobijem diplomu, ali u Hrvatskoj nisam uspio dobiti priliku. Sretan sam zbog Bilića, Tudora i Kovača. S njima sam dijelio svlačionicu. Za mene je Slaven najveći stručnjak u Hrvata i donio je veliki preokret i modernizirao reprezentaciju. Tudor i Kovač ? Oni znaju razmišljati o igri i pred njima je sjajan put”.

Boban je jedno vrijeme pisao za jedini hrvatski sportski dnevni list. Kad ga je napustio počelo se pisati o njegovim financijskim poteškoćama, dugovima i parnicama.

“Svašta sam čuo o sebi. Homoseksualci su mi govorili da sam peder, to mi je najluđe, kriminalci da sam lopov, a hulje da sam loš čovjek. Kod nas je popularno oblajavati bez argumenata i razgovarati bez fakata. Sada je na sceni jedna polupismena rulja koja urla i kojoj je dozvoljeno da urla po raznim medijima i koju polupismeni novinari podržavaju. Što se tiče samih dugova tužio sam novinu je su to neistine. Nažalost to je novina koja ima odlične pisce ali lošeg gazdu. Za njega sam na moju glupost i loše razumijevanje nekih relacija radio. U nekom trenutku mi je rekao da treba surađivati s institucijama, ja sam mu rekao da bi trebalo surađivati s istinom radi dobra tih institucija. Veliki ovršitelj to baš nije razumio, ili je razumio jako dobro ali ga baš briga za te vrijednosti. Želim sreću gospodinu Hanžekoviću”.

Potom je na red došla reprezentacija.

“Obožavam ovu selekciju i odgovornost koju imaju prema dresu i narodu. Njihov pristup je divan”.

Ali i Ante Čačić….

“Ne znam tko me se nije dotaknuo iz gazdine svite. Znam ga godinama. Na Euru smo igrali sjajno. Uživao sam u kreativnosti i talentu. Nisam uživao u neprepoznavanju utakmice s Portugalom i Antinom taktičkom neprepoznavanju, ali shvatljivo je jer nije imao iskustvo. Kako su dečki igrali i kako nastavljaju igrati Čačićeve su zasluge i želim mu da tako nastavi.”

Za kraj je najavio utakmicu s Islandom.

“Jedina prava opasnost u ovakvim utakmicama je neozbiljnost, a ova reprezentacija nije neozbiljna. Očekujem pobjedu”.