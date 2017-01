BOB SAPP POHARAO ZAGREBAČKI RESTORAN: ‘Nismo imali pojma da dolazi, pa je sreća da smo imali dovoljno mesa’

Poznati američki MMA borac Bob Sapp boravi u Zagrebu povodom borilačkog spektakla “Munja Fighting Championship – MFC“ koji će se održati u subotu u zagrebačkoj dvorani Kutija Šibica.

Stigao je nekadašnji rival Mirka Cro Copa u metropolu još u utorak, tako da je imao dosta vremena upoznati čari glavnog grada Hrvatske. Kako se čini, posebno ga je oduševila ovdašnja kuhinja.

Sapp je, naime, posjetio jedan zagrebački restoran, a kako je to izgledalo najboje opisuje post na njihovom Facebooku.

“Nismo imali pojma da dolazi, pa je sreća da smo imali dovoljno mesa – Bob je, naime, slistio cijelu jednu našu platu (to vam je 850 grama mesa, plus dvije lepinje, plus porcija šampinjona i porcija pomfrita) te je načeo drugu, ali onda je posustao, pa nas je zamolio da mu ostatak spakiramo za van. Valjda se ovi u hotelu gdje je odsjeo neće ljutiti zbog mirisa ćevapa u predsjedničkom apartmanu”, stoji u postu na Facebook stranici novozagrebačkog restorana.



Sapp je za ovu priliku odlučio unatoč niskim temperaturama pozirati ispred samog zdanja.

“Totalno nas oduševio svojom srdačnošću, neposrednošću i zafrkancijom, a posebno time što se unatoč snijegu i ovim niskim temperaturama skinuo kako bi pozirao ispred restorana”, stoji u postu.