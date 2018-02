BIVŠI VATRENI NA LISTI SRAMA: Dvojica Hrvata među 50 najgorih nogometaša u povijesti Premier lige

Ime drugog Hrvata nije teško pogoditi jer se gotovo u pravilu nalazi na ovakvim listama.

Poznati engleski nogometni magazin i portal Four Four Two objavio je listu 50 najgorih igrača koji su nastupali u Premier ligi. Na njoj se nalaze i dvojica hrvatskih nogometaša i nekadašnjih reprezentativaca. Na 47. mjestu našao se Nikola Jerkan.

“Jedino pojašnjenje zašto ga je Nottingham Forest doveo za milijun eura iz Real Ovieda 1996. je reputacija hrvatskih nogometaša iz tog vremena. Bila je to zlatna era s Davorom Šukeorm, Igorom Štimcem, Slavenom Bilićem, Robertom Jarnijem, Zvonimirom Bobanom…U Forestu su vjerojatno bili oduševljeni nastupom braniča na Euru 96′ gdje je Hrvatska stigla do četvrtfinala. Jerkan je bio dobar na tom turniru, ali postoji razlog zbog kojeg bi klupskim skautima trebalo zabraniti odlazak na međunarodne turnire – oni ih gotovo uvije dovode u zabludu. Tako je bilo i s Jerkanom, koji u dresu Foresta nije bio niti sjena onog igrača s Eura”, pišu Englezi.

Ime drugog Hrvata nije teško pogoditi jer se gotovo u pravilu nalazi na ovakvim listama. Riječ je o Bošku Balabanu.

Najbolji Dinamov strijelac

“Bio je najbolji Dinamov strijelac dvije godine zaredom kada je 2001. potpisao za Aston Villu. Platili su ga 5,8 milijuna funti, a on je zarađivao 20 tisuća funti tjedno. Njegov boravak u Birminghamu bio je katastrofa. Samo je dva puta zaigrao od prve minute te je sedam puta ušao s klupe u više od dvije i pol godine. U tom periodu nije dao niti jedan pogodak. Suša je završila uskoro nakon što je napustio Villu. Balaban je zabio 15 golova u 24 nastupa kada se vratio u Zagreb. Poslije toga je briljirao u Bruggeu gdje je otišao besplatno. Dao je 25 golova u 24 utakmice u prvoj i 27 u 30 nastupa u drugoj sezoni”, prisjetio se Four Four Two.