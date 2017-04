BIVŠI IGRAČ RIJEKE ZABIO ZA SLAVLJE MODRIH: ‘Ovakve pobjede su najslađe, presretan sam…’

Jedanaest godina ukupno je Marko Lešković proveo u Osijeku da bi 2013. prešao u Rijeku.

Prošlog ljeta napustio je Rujevicu jer poziv Dinama nije mogao odbiti. Upravo je on u subotu navečer ostavio Modre u utrci za naslov prvaka, a njegovi bivši suigrači sasvim sigurno će mu imati puno toga za reći.

TRILER NA MAKSIMIRU: Lešković u završnici zabio za veliki preokret Modrih i ostavio ih u borbi za naslov

“Najslađe su ovakve 2:1 pobjede. Mislim da smo od početka bili bolji, imali smo puno prilika, ali nismo ih uspjeli realizirati. Pokazali smo karakter i zasluženo došli do pobjede. Dobili smo gol iz prekida u ranoj fazi utakmice, ali na kraju su naše prilike nagrađene i slavili smo 2:1. Imali smo puno kornera i slobodnih udaraca, niz prilika, a na kraju je jedan centaršut odlučio utakmicu. Jako sam sretan zbog prvog pogotka za Dinamo. Ovo su nam važna tri boda prije Rujevice. Najbolji je osjećaj kad zabiješ gol i kad momčad pobijedi. Trebamo ovako nastaviti”, izjavio je Lešković službenu stranicu Dinama.



Pogledaj fotogaleriju

Strijelac izjednačujućeg pogotka Domagoj Pavičić također je oduševljen predstavom Modrih.

“Mogu reći da je ovo naša najbolja utakmica u ovom dijelu sezone. Imali smo u prvom poluvremenu 15 prilika, 5-6 kornera i zasluženo smo pobijedili. Mogli smo slaviti i s većom gol razlikom. Lopta nije htjela ući u gol u prvom dijelu, ali srećom to se promijenilo u nastavku. Nisam siguran jesam li zabio ja ili Sammir, bitno je da je lopta završila u golu. Važno je to da smo pobijedili. Okrećemo se sad Rijeci. Bit će to teška utakmica, ali svi se veselimo. Rujevica će biti puna, a mi ćemo dati sve od sebe za pobjedu”, rekao je Pavičić.

Sammir je također prokomentirao ogled s Osijekom.

“Ovo je bila najteža utakmica otkad sam ponovno ovdje. Osijek je pokazao dobru igru, zabili su gol, ali mi smo pokazali karakter i zasluženo slavili na kraju”, poručio je veznjak.