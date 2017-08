BIVŠI IGRAČ RIJEKE UDARIO PO KEKU: ‘On je arogantan tip, ima svoje miljenike, a tko mu se suprotstavi – leti iz kluba!’

Matjaž Kek tvorac je riječkog povijesnog uspheja, osvajanja prvog naslova hrvatskog prvaka, zatim i dvostruke krune u prošlog sezoni i dok mu se Riječani klanjaju i dive, nisu svi oduševljeni metodama kojima slovenski stručnjak vlada na Rujevici.

Nakon tri uzastopna poraza, stigle su i kritike. Momčad je načeta odlascima najboljih igrača Andrijaševića i Ristovskog, ozljedama, a porazi su stigli protiv Osijeka, Dinama i Olympiakosa u kvalifikacijama za Ligu prvaka.

Mnogi će Keku zamjeriti što u momčadi nema ni jednog igrača koji je dijete kluba, a upravo se na Facebooku oglasio bivši igrač NK Rijeke Ivor Weitzer koji je progovorio o Kekovom načinu rada.

Weitzer sad igra u uzbekistanskom Buxorou, u karijeri je promijenio 12 klubova, a za Rijeku je igrao od 2006. do 2009. pa zatim u sezoni 2012/2013. U dugačkom postu na Facebooku otvorio je dušu u šest točaka.



U momčadi nema rotacija

Prvo, o ozljedama igrača i nepostojećim rotacijama u momčadi.

“Pa kako ti igrači neće biti na konopcima ili biti ozlijeđeni kad ti njih 13 iznese svaku sezonu, a konstantno se igra na tri fronte, prvenstvo, kup, Europa?!! Pored toga, nakon što sezona završi, pripreme za sljedeću kreću nakon duuuugih 10 dana gdje ti iste igrače opet ubijaš na pripremama. Čovjek svaku tekmu priča o rotacijama a izrotira jedino kad igrač umre, dakle samo iz nužnosti”, napisao je Weitzer.

Nepravedno odbačeni Prskalo

Drugo, ove sezone prvi vratar Rijeke je Simon Sluga, iako je prošle sezone odlično branio Andrej Prskalo, bio čak i kapetan momčadi. No, ozljeda ga je udaljila od “jedinice.

“Znam ih obojicu, kvalitetni su ljudi i vrhunski profesionalci, bespoštedni radnici i timski igrači, ali nepravda koja je počinjena račun Prskala je neviđena i tu mi je zasmetalo da jedna Armada se nije zauzela za vratara i dala mu podršku koji je prošle godine bio najbolji vratar lige, prvi put u povijesti donio Rijeci prvenstvoy a onda i dvostruku krunu i pazi ovo, s kapetanskom vrpcom na ruci!. Početkom priprema čovjek se ozlijedi, nema ga dva tjedna i od tada čovjek kao da ne postoji. Zar je moguće da ga izbrišeš samo tako?”, čudi se Weitzer.

Nedostaje veznjaka, a Đoković nije dobio priliku

Treće, bivši igrač Rijeke čudi se što veznjak Damjan Đoković nije dobio priliku, iako je vezni red Rijeke oslabljen.

“Srednji vez ti je od početka prvenstva na konopcima, Bradariću visi rame kao babi sise, još je Maleš bio kartoniran i ti jednom takvom igraču ne daš nijednu šansu, čovjek naprosto ne postoji, a ima utakmica u svojim nogama iz top europskih liga i još je mlad. Pričaš o rotacijama, Bradarić se ozlijedi i pred Dinamo ne trenira pet dana pa osvane u sastavu i igra cijelu utakmicu. Sada ćete reći da je trening mjerilo i gdje se igrač može pokazati! Ja ću vam odmah reći da to kod Keka nije slučaj jer se kod njega ne igra nogomet na treningu, nijedan trening prva ekipa nije igrala protiv druge ili da su bili miješani sastavi pa da se netko mogao pokazati u ovom ili onom svjetlu! Uvjeravam vas da je tako, od onog dana kada sam ja bio tamo, do dana današnjeg!”.

Kekova arogancija

Četvrto, kazao je ponešto Weitzer i o Kekovom arogantnom ponašanju.

“Treba mu dvije ‘stisnuti’ da mu se izbije sav taj ego i arogantnost i nepoštivanje nekih načelnih vrijednosti ljudskog ponašanja! U šest mjeseci koliko sam bio pod njegovim vodstvom u klubu, nijedan put nije niti pozdravio. Pored toga, osvojivši dvostruku krunu, čovjek je htio promijeniti cijeli trenerski stožer iz čista mira i inzistirao na tome! Razumijem ja profesionalizam, njegovu esenciju i da se treba malo i odmaknuti, ne biti previše unutra s emocijama, ali ne biti čovjek, ja za to ne znam niti sam čuo za takvo pravilo!”

Sukob sa Sharbinijem

Peto, sjetio se bivši igrač Rijeke i nekad prve zvijezde kluba Anasa Sharbinija koji je otišao iz kluba nakon sukoba s Kekom.

“On dan danas ima statistiku, izaberite koju god sezonu hoćete, sezonu kakvu nijedan naš vezni nije imao, po asistencijama, golovima i naravno, vremenu provedenom na terenu! Nije on stavljen na stup srama u svom klubu zbog nekog ekscesa, već zato jer je imao mu*a suprotstaviti se Keku.”

‘Kek ne voli igrače poput Kramarića’

Šesto, kazao je Weitzer ponešto i o reprezentativcu Andreju Kramariću, odbačenom napadaču Dinama koji je proigrao kod Keka u Rijeci i ostvario transfer u Premiership, koji je klubu donio odštetu od deset milijuna eura.

“Mnogi su rekli da je Kramarića pogotovo a i ostale stvorio Kek, a ja kažem ‘buuuuulshiiit’! Kramarića je stvorio Dinamo i ulica, možda čak najviše i Ivković, a ne Kek. U Rijeci je samo dobio priliku da igra konstantno i on je to iskoristio. Kek bi i dan danas radije imao Benka u vrhu nego Kramu, jer načelno Kek ne voli igrače kao što je Kramrić, koji imaju potez, dribling, imaju sve. Keku se ne sviđa ideja da se o ikome priča o superlativima, osim o igri i mašineriji koju je on stvorio.”