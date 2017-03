BIVŠI HAJDUKOVAC I BRANIČ RIJEKE ZA NET.HR: ‘Nije bitno tko je s druge strane, na Poljudu očekujem nastavak niza’

Pred nogometašima Rijeke ove je subote najveći izazov dosadašnjeg dijela nastavka sezone.

Matjaž Kek i njegova momčad istrčat će na Poljud, gdje ih čeka Hajduk. Uzdrmani splitski velikan poslije poraza od Osijeka silno će željeti oprati gorak okus i vratiti osmjeh na lice navijača. Međutim, to im neće biti niti malo lako s obzirom na podatak da Bijeli 17 utakmica u nizu ne znaju za pobjedu nad Rijekom.

“Očekujemo da ćemo ući u susret kao u sve utakmice ove sezone, ali i podignuti razinu u odnosu na posljednju utakmicu. Nadamo se još jednoj pobjedi u nizu”, rekao je u razgovoru za Net.hr branič Rijeke Josip Elez.

Riječ je, inače, o igraču koji je stasao na Poljudu i koji je nakon prodaje Laziju 2013. godine ljetos stigao na posudbu u redove vodeće momčadi HNL-a.



“Prije utakmice uopće ne razmišljam o protivniku. Nije bitno da li je s druge strane Hajduk ili Dinamo ili neki klub iz Europe. Igraš samo za svoj klub i želiš pomoći suigračima da na kraju pobijedimo”, kazao je Elez, koji ne osjeća dodatan pritisak jer se vraća na Poljud.

Povratak na Poljud

“Osjećaj kao prije svake utakmice, već sam ove sezone igrao na Poljudu. Tada je bila nešto drugačija situacija jer je Hajduk bio bodovno bliže nama. Nismo mogli znati da ćemo osvojiti ovoliko bodova i dogurati do ove pozicije i sada nam je svaka utakmica bitna. Svi klubovi su danas motivirani protiv nas, a mi idemo na pobjedu u želji da održimo prednost na vrhu. Kada si jedina ekipa bez poraza u prvenstvu svi žele biti prvi koji će ti nanijeti poraz”, poručuje branič.

Iz momčadi Joana Carrilla nije htio izdvojiti nekog pojedinca, međutim kada su u pitanju napadači kojima raspolaže Španjolac postoji jedan na kojeg posebno upozorava.

“Teško mi je nekog izdvojiti, ali kada su u pitanju napadači Marko Futacs je dosta opasan jer je visok i snažan i dosta igraju preko njega”, kaže Elez.

Na činjenicu da je u prošlom kolu u prvih 11 Hajduka bilo tek dva igrača koja su stasala na Poljudu (Stipica i Vlašić), dok je u Rijeci bio jedan više rekao je sljedeće:

“To je profesionalizam, svaki klub ima svoju politiku rada. Ne mogu komentirati rad drugih klubova pa tako ni Hajduka. Mogu pričati o Rijeci jer sada sam ovdje i u Rijeci je sve fokusirano na rad”.

Odlazak Mateja Mitrovića

Također istaknuo kako niti on niti suigrači i bivši igrači Hajduka Filip Bradarić, Mate Maleš i Franko Andrijašević, ne gledaju na predstojeću utakmicu kao nešto negativno.

“Svi smo koncentrirani na travnjak. Ne stvara nikakav poseban pritisak jer igramo protiv Hajduka”, poručio je Elez.

Loša je vijest da Vešović i Ristovski preskaču ‘jadranski derbi’.

“Oni su odlični igrači i puno su pridonijeli pobjedama ove momčadi. Moramo dobro trenirati i maksimalno se pripremiti. I prije se pokazalo kada bi se netko ozlijedio ili kada bi igrači imali kartone da bi oni pojedinici koji bi ih zamijenili također bili na visokom nivou i maksimalno odradili svoje zadatke”, govori igrač Rijeke.

U nastavku sezone u obrani osjeti odlazak Mateja Mitrovića. Doduše, rezultatski ne jer su upisali sve četiri pobjede, ali statistički da. Naime, Rijeka je u prvih 20 kola primila samo osam golova, a u nastavku prvenstva u tri utakmica dobila je četiri.

“Mitrović je bio jedan od najboljih obrambenih igrača u ligi. Još se uigravamo, ali tu ne treba tražiti problem već moramo raditi na ispravljanju pogrešaka. Mislim da bismo svi u ekipi potpisali neka primimo uvijek koji gol, samo neka na kraju zabijemo jedan više”, rekao je Elez.

Suđenje u nastavku sezone

Neizbježna tema bilo je i suđenje s obzirom da se u proljetnom dijelu sezone više raspravlja o njemu nego o igri. Bojite li se suđenja u Splitu?

“Ne bojimo se ničega niti razmišljamo o suđenju. Koncentrirani smo samo na travnjak”, poruka je 22-godišnjaka.

Navijači Rijeke najavili su desant na Poljud. U gradu je počelo ludilo vezano uz naslov prvaka te je i navijača na gostovanjima sve više.

“Ne stvara nam to nikakav dodatan pritisak već stvara samo dodatan motiv. Uvijek je ljepše igrati pred što više svojih navijača. To ti daje mirnoću i sigurnost u svakoj utakmici. To nam je dodatan motiv, ali i priznanje za sve rezultate koje smo ostvarili dosad”, završio je Elez.