‘BILO JE ŠOKATNO, REAGIRAO SAM INSTIKTIVNO’: Vrsaljko o progovorio o Torresovoj nesreći

Hrvatski nogometaš Šime Vrsaljko postao je priča dana nakon što je brzom reakcijom pomogao suigrači Fernandu Torresu poslije sudara s veznjakom Deportiva Álexom Bergantiñosom.

Španjolski napadač ostao je nepomično ležati na travnjaku, a Vrsaljko i Gabi odmah si dotrčali, primili ga za glavu i povukli mu jezik van kako se ne bi ugušio.

HEROJ VRSALJKO BRZOM REAKCIJOM SPASIO SUIGRAČU TORRESU ŽIVOT: ‘Njegova intervencija bila je savršena’

Liječnik Deportiva La Corune Carlos Lariño kazao je kako je reakcija hrvatsko – španjolskog dvojca tijekom pokušaja da Torres ostane pri svijesti bila savršena.



ŠIME VRSALJKO POSTAO JUNAK MADRIDA: ‘Ti si anđeo, hvala što si spasio život našem djetetu’

El Atleti es una gran familia❤️ en la que hay héroes de verdad, mucho capi y Vrsaljko lo vuestro no tiene nombre 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/Kkl1yLYYBk — El Niño (@HuebraAlex) March 3, 2017

Cijelu situaciji za Goal prokomentirala je Branka Vrsaljko, majka hrvatskog reprezentativca.

“Ponosna sam na sina, naravno. Nije me iznenadilo što je među prvima potrčao pomoći suigraču. Gledali smo utakmicu, a poslije sam se čula sa sinom. Rekao mi je da je sve to što se dogodilo bilo šokantno i da je reagirao instiktivno. Ostalo ste mogli i sami vidjeti. Reagirao je ljudski. Velika je to stvar i sretna sam što se snašao i pomogao”, izjavila je gospođa Vrsaljko.

Sencillamente escalofriante esta imagen. Vrsaljko salvando la vida a Torres al borde del llanto y la impotencia. pic.twitter.com/yh9hd2zp1R — Pablo Lozano (@Pablo_Lozano96) March 2, 2017

Ubrzo nakon incidenta na Torresovom službenom Twitter profilu osvanula je ohrabrujuća poruka.

“Hvala svima što ste bili uz mene i na porukama potpore. Nije to bilo ništa strašno. Nadam se da ću se što prije vratiti na travnjak”.

Jutro poslije nesreće Španjolac je napustio bolnicu. Težih posljedica nema, a nakon par dana odmora u krugu s obitelji vratit će se treninzima.