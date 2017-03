BILIĆU SE LOŠE PIŠE: Hrvatski stručnjak dobio tri teška udarca uoči završnice sezone

Engleska Premier liga ulazi u svoju završnicu, a devet kola prije kraja Slaven Blilić primio je dosta loše vijesti.

Naime, bez trojice standardnih igrača imat će težak posao kako bi završio u među deset najboljih i zadovoljio gazde kluba te ih time prisilio da mu ponude novi ugovor.

Jack Sullivan, sin suvlasnika West Hama Davida Sullivana, potvrdio je da klub narednih mjesec dana neće moći računati na najboljeg pojedinca ove sezone Michaila Antonija, Pedra Obianga pak neće biti do kraja sezone, a Winston Reida čeka četiri do šest tjedana oporavka.





“Antonio ima problema s butnim mišićem. Trebao bi biti nedostupan tri do četiri tjedna, ali on je iznimno spreman pa se nadam da bi se mogao vratiti ranije. Četiri do šest tjedana trajat će Reidov oporavak, a možda i dulje, dok Obianga nema do kraja sezone”, otkrio je Sullivan te se ispričao zbog loših vijesti koje je objavio.