U ČETIRI GODINE POTROŠILI VIŠE NEGO FERGUSON U 27: Kako su Moyes, Van Gaal i Mourinho ispraznili blagajnu Uniteda

Vodstvo Manchester Uniteda sve radi kako bi klub vratili na stare slave staze kao u vrijeme dok je na klupi bio legendarni sir Alex Ferguson.

Jedna od posljednjih stvari na putu prema tome je kupovina Romelua Lukaku za 75 milijuna funti.

Na taj način Crveni vragovi su od odlaska Škota u mirovinu u šampionskoj 2013. do sada na pojačanja potrošili ukupno 587,6 milijuna funti.

Nevjerojatno je pritom da je to više nego što je Ferguson potrošio u 27 godina na klupi Uniteda. U periodu od 1986. do 2013. doveo je 99 igrača, a oni su ga prema izračunu The Mirrora koštali 546,5 milijuna funti.



Četiri godine otkako je napustio klupu United je doveo 19 pojačanja na koja je potrošeno spomenutih 587,6 milijuna.

Brojke pokazuju koliko se promijenila situacija u klubu u posljednje četiri godine u koje niti jednom nisu bili u borbi za naslov prvaka.

Sva pojačanja Uniteda od odlaska Fergusona u mirovinu:

2013/14

Juan Mata – £37.1m

Marouane Fellaini – £27.5m

2014/15

Angel di Maria – £59.7m

Luke Shaw – £30m

Ander Herrera – £29m

Marcos Rojo – £16m

Daley Blind – £13.8m

Radamel Falcao – £6m (jednogodišnja posudba)

2015/16

Anthony Martial – £36m

Morgan Schneiderlin – £24m

Memphis Depay – £31m

Matteo Darmian – £12.7m

Bastian Schweinsteiger – £14.5m

2016/17

Paul Pogba – £89m

Henrikh Mkhitaryan – £26.3m

Eric Bailly – £30m

Zlatan Ibrahimovic – besplatno

2017/18

Victor Lindelof – £30m

Romelu Lukaku – £75m