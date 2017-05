BEZ DLAKE NA JEZIKU: Boksački kralj otkrio što je rekao Kličku prije nego što ga je nokautirao

Novi boksački kralj Anthony Joshua otkrio je nove detalje s borbe protiv Vladimira Klička koja je održana prošle subote na Wembleyu.

Britanac je bio u teškoj situaciji tijekom šeste runde te su mnogi pomislili da će Kličko uzeti naslov. Međutim to se na kraju nije dogodilo te je Joshua nokautirao Ukrajinca u 11. rundi.

NOVI KRALJ TEŠKAŠA ISKRENO PRIZNAO: ‘Učio sam iz runde u rundu, na kraju sam shvatio što trebam napraviti’

“Pričao sam te sam mu je jednom trenutku rekao ako me pusti u sljedeću rundu da ću ga razjeb***. Odgovorio mi je da će me nokautirati. To je samo natjecateljski razgovor’ kazao je Joshua tijekom intervjua za Under Armour.



U sedmoj rundi krenulo je njegovo buđenje što je bio početak preokreta.

“Znao sam da su te dvije runde ključne. Također znao sam da je pobjeda blizu. Napravio sam korak i bum, bum, bum. Podsvjesno, ne znam od kuda je to došlo, samo sam to izbacio i vidio njegovu bradu…Bilo je poput egzorcizma”, pojasnio je prvak, a ostalo je povijest.