BARCELONA PRONAŠLA ZAMJENU ZA ENRIQUEA: Ako Španjolac ode na klupu stiže još jedan bivši igrač Barce

Hoće li Luis Enrique ostati na klupi Barcelone i nakon 30. lipnja 2017. kada mu istječe aktualni ugovor?

To je pitanje na koje trenutno nitko ne zna odgovor s obzirom da je Španjolac, piše Marca, zatražio više vremena kako bi razmislio o budućnosti.

Klub će ispuniti njegovu želju prvenstveno zbog zasluga otkako je postao trener. Međutim Marca piše da vodstvo Barceloni nije voljno čekati do proljeća kako bi on donio odluku jer žele to znati to prije ključnog dijela sezone.

“Ako moja budućnost nije ovdje, neće biti nigdje”, poručio je prije nekoliko da na Enrique u intervjuu za klupsku televiziju.

“On će sam odlučiti o svojoj budućnosti, a prvi koji će znati njegovu odluku bit će najbliži suradnici i igrači”, poručuje Marca.

Aktualni trener Seville Jorge Sampaoli nedavno se spominjao kao moguća zamjena za Enriquea, no sada se pojavilo još jedno ime. Riječ je o treneru Athletic Bilbaa Ernestu Valverdeu i nekadašnjem igraču Barcelone.

Jornal 'MARCA' coloca Ernesto Valverde, técnico do Athletic Bilbao, como possível substituto de Luis Enrique no Barcelona. pic.twitter.com/dYDTTtfWpd — BarcelonaBRA (@FcBarcaBRA) December 29, 2016

Prije četiri i pol godine Guardiola je, inače, čekao da vidi kako će završiti borba za titule te je tek u svibnju 2012. objavio svoju odluku. Do tada je redovito odbijao govoriti o toj tematici.