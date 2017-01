BABIĆ ZADOVOLJAN POBJEDOM, NE I SUĐENJEM: ‘Brzina nam je prednost i mana, a vidjet ćemo hoće li sutra David pobijediti Golijata’

Hrvatska muška rukometna reprezentacija svoj nastup u skupini C na Svjetskom prvenstvu u Francuskoj otvorila je 28-23 (12-11) pobjedom protiv Saudijske Arabije.

“Svaka pobjeda je velika bez obzira na protivnika. Možemo i trebamo igrati bolje. Prva je utakmica i dobro je da smo pobijedili”, rekao je izbornik Željko Babić poslije utakmice.

DOBRO JE! Hrvatska se razigrala u nastavku i pobjedom protiv Saudijaca otvorila nastup na Svjetskom prvenstvu

Imala je Hrvatska dosta problema s ozljedama.



“Duvnjaku je ovo prva utakmica jer nije igrao na pripremama. Mandalinić se nije oporavio. No najbitnije je da smo pobijedili. Sutra je nova utakmica i nemamo vremena za veću analizu. Moramo se sabrati pogledati video i sve to ponoviti. Mislim da će sutra biti bolja utakmica za Hrvatsku”, dodao je izbornik.

“Problemi? Imamo prednost i nedostatak brzine i mladosti. Brzo dođemo do šanse pa brzo pucamo, to može biti mana, jer onda puno griješimo. Suđenje me malo iznenadilo. Mislim da je bilo sedmeraca u našu korist koje suci nisu sudili”, rekao je Babić i nastavio.

“Možemo popraviti igru. U obrani smo imali isto par grešaka. Razlog tomu je što prvi put igramo zajedno”, kazao je izbornik te se osvrnuo na ozljede igrača.

“Imali smo povrede tijekom pripreme, imamo ih još i nadamo se da će Mandalinić sutra biti spreman. Očekivao sam da ću više poštedjeti Duvnjaka. Morali smo ga koristiti i stvorio je prednost”, smatra Babić. Osvrnuo se potom na vanjske igrače koji nisu ulazili u previše prilika.

“To su mladi igrači i tek su počeli igrati ovakva natjecanja. Treba im vremena za sticanje samopouzdanja. Vjerujem u njih”, izjavio je izbornik. U subotu dolazi ogled s Mađarskom.

“Odličan protivnik s izvrsnim vratarom. Vidjet ćemo hoće li David pobijediti Golijata. Mi smo brzi, a oni su jaki”, završio je.