ANTE ERCEG OSIGURAO EGZISTENCIJU U DUBAIJU: ‘Kad sam rekao da želim plaću milijun dolara, oni su mi rekli ne može, evo milijun i dvjesto’

“U Splitu sam vozio mercedes C klase. U Splitu je to predobar auto, a ovdje… Ovdje to auto ne vozi ni čistačica u klubu”, čudi se donedavni napadač Hajduka

LEGENDARNI NAPADAČ HAJDUKA ZADOVOLJAN PRODAJOM ERCEGA: ‘Puno su zaradili, a imaju četvoricu vrhunskih napadača’

Ante Erceg napustio je Hajduk i potpisao ugovor s Al Shababom gdje će mjesečno primati 1,2 milijuna dolara. Trenutno traži stan u Dubaiju, a progovorio je i o prvim dojmovima nakon dolaska u novu sredinu:

“Bilo mi je jako teško otići iz Hajduka, ali presudila je ponuda koju jednostavno nisam mogao odbiti, osigurava egzistenciju mene i moje obitelji. Prvi dan kad sam došao na trening, rasplakao sam se. Kad sam došao u taj moj novi klub tek tada sam postao svjestan da više neću čuti onaj huk s tribine, podršku navijača Hajduka i da više nisam dio te obitelji”, rekao je u razgovoru za Slobodnu Dalmaciju te još jednom pojasnio svoj razlog odlaska s Poljuda:



‘Morao sam misliti na obitelj, a ovdje svi imaju novca’

“Morao sam misliti na sebe i na svoju obitelj. Novci su bili preveliki i morao sam to učiniti, tražiti da odem. Svi su me jako dobro prihvatili. Kad se razgovaralo o ugovoru i kad sam rekao da želim milijun, oni su mi rekli ne može. Nego milijun i dvjesto! Baš su me ugodno iznenadili”, rekao je zadovoljni Erceg pa nastavio:

“Temperatura je 28 stupnjeva, jako je toplo, šetam u šlapama i kratkim hlačama i majici. Nije vruće, ali je stvarno toplo. Bit će vruće u svibnju kad skoči na 50 stupnjeva. To ćemo vidjeti kako je… Grad je stvarno predivan, kao da me netko ubacio u neki film iz snova. A što se tiče goriva jeftino je, oko tri kune. Svi voze benzince, nema dizela, jako skupi auti, svi imaju novca.”

Osim kluba iz UAE-a, za 28-godišnjeg napadača interes su pokazali i Brondby i Seattle:

“Nisam mogao vjerovati da nekome iz HNL-a i momku od ipak 28 godina kao što sam ja, da se daje takva cifra. Brondby je davao oko 400 tisuća eura meni, a Seattle oko 650.000, tako bi mi ostalo kad se odbije porez koji je u Americi visok. Hajduku bi od Seattlea išlo oko 1,2 milijuna eura pa tu ponudu moji agenti nisu ni proslijedili u Hajduk. Tako su igri ostali samo Emirati.”

‘Ovdje Mercedes C klase ne vozi ni čistačica u klubu’

Osim ogromne plaće, klub mu je dao da si odabere automobil i stan:

“Prvi put sam doživio da je za stanovanje sve neograničeno, možeš uzeti što god zaželiš i koji god hoćeš auto možeš izabrati! Klub sve plaća. Uzeo sam lamborghini, ali ne mogu ga još voziti jer vozačka dozvola iz Europe ne vrijedi ovdje, tako da ću morati polagati, ali rekli su mi u klubu da će mi oni to riješiti kroz dan-dva, samo se moram pojaviti, kao, i ispuniti neke testove… Imaju po osam traka, a koliko sam uspio vidjeti, jako su loši vozači.”

Da su u Dubaiju svi bezobrazno bogati nije tajna, a tome svjedoči i Erceg:

“Nije da se sad pravim važan, ali ti auti kod njih nisu normalni, nevjerojatno što sve voze, to je kod nas “vau-vauu…”, a ovdje to nitko ni ne pogleda. I jeftinija su nego kod nas. U Splitu sam vozio Mercedes C klase. U Splitu je to predobar auto, a ovdje… Ovdje to auto ne vozi ni čistačica u klubu!”, rekao je Erceg koji bi već u četvrtak trebao zaigrati za svoj novi klub.

Povratak na Poljud je velika želja

“Nadam se toplo da će me razumjeti i dopustiti da se vratim u Hajduk kad mi istekne ovdje ugovor. Da, to mi je ogromna želja. Da se vratim. Sad je bila prilika zaraditi, ali poslije toga Hajduk je moja želja kao što je bila da uopće zaigram za Hajduk. Sad mi je najveća želja da završim karijeru u Hajduku.”