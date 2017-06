ANALIZA APSOLUTNE LEGEDENDE MADRIDA: ‘Mandžukić je zabio gol života, a ovaj Real je najbolji u povijesti’

Jedan od ponajvećih nogometaša koji je nosio dres Real Madrida, Raul Gonzales, prokomentirao je za Bein Sports finale Lige prvaka i činjenicu da su Madriđani nakon 59 godina osvojili dvostruku krunu koja uključuje prvenstvo u Ligu prvaka.

“Početak utakmice bio je iznenađujući jer je Juventus bio bolji. Prvi su stvorili prilike, ali je onda Real zabio i počeo bolje igrati. Poslije toga, Mandžukić je dao gol života, a utakmica je bila izjednačena dok kraja prvog poluvremena”, smatra Raul i nastavlja.

“Tijekom drugog poluvremena imali smo osjećaj da se nešto mora promijeniti i to se dogodilo. Real je odigrao najbolje što je mogao. Igrači su bili bolje povezani, Isco je bio više uključen u igru i veznjaci su bili agresivniji. Brže smo osvajali lopte, a kad se Juve povukao u svoju polovicu došle su prilike”, rekao je Španjolac.



“Prvenstvo i europski naslov nakon 59 godina? Ne smijemo više toliko čekati da bi ponovili ovaj uspjeh, a ostalo je još puno izazova. Sljedeće godine možemo još osvojiti europski i španjolski Superkup, Svjetsko klupsko prvenstvo… Najvažnije je da momčad ostane homgena”, dodao je te je čestitao Ziendineu Zidaneu.

“Odlično vodi momčad. Moraju tako nastaviti raditi i boriti se za navijače. Mislim da je ovo najbolja momčad Reala u povijesti. Jako je važna i Zidaneova prisutnost. On je ključ. Ništa od ovoga ne bi bilo moguće da on nije toliko jednostavan i ponizan. Držati 24 igrača sretnima je gotovo nemoguće, a on je u tome uspio”, rekao je Raul te se još jednom osvrnuo na utakmicu.

“Isco je bio ključan u drugom poluvremenu. Odlično je kombinirao s Marcelom i to je uništilo Juventus. Sada treba uživati u ovom trijumfu i momčadi i nadati se da će se ovo nastaviti”, završio je.