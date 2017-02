‘ALL STAR JE POSTAO ŠALA, PARODIJA’: Legenda NBA lige popljuvala spektakl u New Orleansu

Mnogima se nije svidio ovogodišnji NBA All Star u New Orleansu, u kojemu su najveće zvijezde Zapadne i Istočne konferencije postigle gotovo 400 poena. Utakmica u kojoj nije bilo ni natruha obrane, završila je pobjedom Zapada 192:182, a igrači su se doslovce jedni drugima sklanjali na putu prema obruču.

Iako je All Star i zamišljen da ponudi atraktive poteze u neobaveznoj košarci, u proteklim desetljećima, barem kad se odlučivalo o pobjedniku, itekako je znalo zaiskriti na parketu. U New Orleansu, najboljim košarkašima svijeta mjesto je prije bilo u karnevalskoj povorci, a ne na parketu.

Takav pristup kritizirao je i Reggie Miller, jedan od najvećih NBA šutera svih vremena, bivši član Indiana Pacersa. On se složio s još jednom legendom, svojevremeno kraljem “triple-doubleova” Oscarom Robertsonom koji je izjavio:



‘To nije dobra košarka’

“Ta utakmica trebala bi predstavljati cijelu ligu, a onda vidite igrače koji ne žele ulaziti u blokove ili organizirati obranu. To su osnove koje sam učio u srednoj školi. To nikako nije dobra košarka. Vidite igru ‘jedan na jedan’, a košarka nije individualan sport, to je momčadski sport”.

Reggie Miller je dodao:

“Ono što smo vidjeli na All Staru je video igrica. Nema obrane, samo poeni i poeni. Današnji klinci će pomisliti kako je ovo sjajna All-Star utakmica, a moja generacija će reći da je ovo neka šala, parodija”.

Leonardu se nije igralo

U takvoj predstavi nije želio sudjelovati Kawhi Leonard. Kad je vidio gdje to sve vodi, sjajni igrač San Antonio Spursa zamolio je trenera Stevea Kerra da ga više ne uvodi u igru.