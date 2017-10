ADEMI PROTIV OSIJEKA U DRESU MODRIH: Doping afera je iza njega, a sada ima poruku za Darija Srnu

Dvije godine trajala je njgova borba s Uefom oko optužbi za uzimanje dopinga.

Na kraju mu je Sportski arbitražni sud u Švicaskoj (CAS) smanjio kaznu s četiri na dvije godine te je Ademi prije nekoliko dana po prvu put zaigrao u službenoj utakmici.

RASPLET KVALIFIKACIJA ZA SP: Srbija i Island putuju na Mundijal, Italija ide u baraž, a Arijan Ademi se vratio pogotkom

Briljirao je u reprezentativnom dresu protiv Lihtenštajna, kojem je zabio prekrasan gol. Ovog vikenda zaigrat po prvi put i za Dinamo. Na Maksimuru gostuje Osijek.



ADEMI OPET MEĐU MODRIMA: Bivši kapetan odradio prvi trening s Dinamom nakon dvije godine

“Presretan sam. Teško je to riječima opisati. Jedva čekam novu utakmicu. Jednostavno ne znam što bih rekao. Teško je opisati riječima što osjećam”, rekao je Ademi za RTL.

“Dat ću sve od sebe i pokušat ću pomoći ekipi da ostvarimo što bolje rezultate”, dodao je.

U sličnoj situaciji poput njega sada se nalazi Darijo Srna.

“Nisam upućen u njegov slučaj. Sigurno mu je teško. Ja mu samo mogu poručiti da želim da što prije dokaže svoju nevinost jer svi znamo kakav je to čovjek i profesionalac i koliko je dao za hrvatski sport. Čast mi je što sam imao priliku igrati s njim. Želim mu da mu se to ne odulji kao meni i da što prije to riješi”, kazao je Ademi.

Za kraj je dodao da se ne zamara činjenicom da nije navukao hrvatski dres, iako je rođeni Šibenčanin.

“Veliki sam navijač Hrvatske i nadam s da će se plasirati na SP i želim im sve najbolje”, završio je.