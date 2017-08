ADEMI OPET MEĐU MODRIMA: Bivši kapetan odradio prvi trening s Dinamom nakon dvije godine

Bivši kapetan Dinama Arijan Ademi (26) u utorak se priključio trenizima Modrih prvi put nakon gotovo dvije godine.

Ademi je bio suspendiran zboga pada na dopinškom testu nakon utakmice protiv Arsenala u Ligi prvaka. Prvotnu kazna od četiri godine Sportski arbitražni sud (CAS) mu je u travnju smanjio na dvije godine što znači da se u listopadu može vratiti na teren, a prije toga može krenuti i s treninzima s momčadi.

“Nogometno sam puno izgubio, ali stasao sam u glavi, zadovoljavaju me neke druge stvari u životu. Postaviš drugačije ciljeve, cijeniš neke sitnice koje prije nisi cijenio. Najviše sam napredovao psihički, s obzirom na to da me sve to nije ubilo, jako me ojačalo. Upoznao sam nove ljude, nove prijatelje, sazrio sam kao čovjek i to je, na kraju, ipak najveći dobitak”, rekao je uoči povratka Ademi u intervjuu za Sportske novosti.