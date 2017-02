PRVO LASERSKO KINO U REGIJI U NESVAKIDAŠNJEM AMBIJENTU: Zavirite u interijer novog zagrebačkog kina…

Na zagebačkom Kaptolu u utorak je navečer svečano otvoreno jedinstveno kino u regiji. Riječ je o laserskom kinu i interijerom sasvim drugačijim od multipleksa.

U srijedu navečer u zagrebačkom Kaptol centru na drugom katu otvoreno je novo i jedinstveno kino Kaptol Boutique Cinema. U Blitz-CineStaru kažu kako je ono odgovor na sve potrebe pravih filmofila i ljubitelja kina. Riječ je o konceptu koji uz pet dvorana veliku pažnju daje i baru impresivnih proporcija te je sasvim drugačiji od multipleksa.

Prvo je to lasersko kino u regiji s tehnologijom koja, osim velike količine svjetla koju može proizvesti, gledateljima nudi i veći kontrast slike za razliku od standardnih digitalnih projektora čime je slika primjetno kvalitetnija i ugodnija ljudskom oku.

Kad je riječ o interijeru, u njemu se savršeno isprepliće šarm arthouse kina, najsuvremenija tehnologija i uzbudljiv dizajn. Interijer kina i bara, kao spoj retro i modernog stila, djelo je dizajnerskog dvojca Deana Franića i Saše Šekoranje koji su na projektu radili više od godinu dana. Za njih je ovo kino u svakom detalju predstavljalo ulazak u drugačiju stvarnost, a u savršenu priču uklopila se i poznata hrvatska dizajnerica Aleksandra Dojčinović koja je dizajnirala uniforme osoblja u baru.



Da je riječ o apsolutno polivalentnom prostoru te da su u baru mogući koncerti i klupski programi, na jučerašnjem su otvorenju dočarali DJ tijekom višesatne setliste te Marko Tolja u pratnji klavijaturiste Goljka Tomljanovića. Inače, na svečanom otvorenju bile su brojne poznate osobe poput guvernera HNB-a Borisa Vujčića, poduzetnice Đurđe Tedeschi i redatelja Željka Ogreste i Dubravka Merlića.

Uz redovni filmski repertoar, kino će zadovoljiti različite ukuse jer se očekuje i velik broj filmskih festivala i revija. Odmah na početku, od 26. veljače do 5. ožujka u potpunosti zaokupiti 13. izdanje ZagrebDoxa.

Bar kina radit će svakim danom od 9 do 24 sata, subotom i nedjeljom do 2 ujutro te nedjeljom od 10 do 24 sata. Kaptol Boutique Cinema posjetiteljima vrata vrata otvara danas i sigurno će postati novo i važno okupljalište Zagrepčana.