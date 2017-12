Znate li gdje je Djed Mraz? Možete saznati gdje se nalazi sa svim vašim poklonima u svakom trenutku

Doba Adventa obilježava nekoliko osnovnih simbola – ukrasi, žaruljice, pokloni i Djed Božićnjak.

Bez obzira na to imate li djecu ili ne, postoji jako zanimljiva stranica na kojoj možete pratiti gdje je Djed Mraz. Na internetskoj stranici zapovjedništva američke protuzračne obrane NORAD, može se pratiti putovanje Djeda Mraza za Badnjak.

Počelo kao slučajna greška

NORAD sada već 60 godina prati gdje je Djed Mraz, a sve je to počelo kao puka greška. NORAD je inače ozbiljna služba stvorena u doba Hladnog rata koja je bila zadužena za zaštitu SAD-a i Kanade od zračnih napada i lansiranja nuklearnih projektila. Lokalne novine u Coloradu su 1955. godine objavile telefonski broj NORAD-a umjesto telefonskog broja prodavaonice u kojoj se djeci nudio razgovor s Djedom Božićnjakom. 1955. godine je dan od zaposlenika uspio uvjeriti djecu da Djed Mraz stiže kako je i planirano te se od tada svake godine organiziraju i izvještavaju gdje je Djed Božićnjak. Danas to rade uz pomoć satelita i aplikacija koje možete instalirati na svoj mobitel ili računalo. Od 2015. godine i Google prati gdje je Djed Mraz, a uz njegove satelite možete saznati koliko mu treba do idućeg odredišta, i to u svakom trenutku.





Na stranici www.noradsanta.org osim mogućnosti praćenja Djeda Mraza, možete naučiti puno o sjevernom polu i cijeloj tradiciji dijeljenja poklona. Možete naučiti o božićnim tradicijama različitih kultura diljem svijeta kroz interaktivnu kartu s informacijama. Omogućeni su različiti filmovi, glazba i igrice vezane uz Djeda Mraza, koji će sigurno biti zabavni vašoj djeci. Uz to, u donjem desnom kutu stranice nalazi se odbrojavanje do početka njegova putovanja.

Pitanje Gdje je Djed Mraz svi shvaćaju ozbiljno

Iako se možda čini kao šala, u pratnju Djeda Mraza ozbiljno se uključilo i Američko ministarstvo poljoprivrede koje izdaje upozorenja i odobrava zahtjeve za let. Svake godine NORAD zove oko 150 tisuća ljudi. Karta na kojoj možete u realnom vremenu pratiti gdje je Djed Mraz nalazi dostupna je na osam jezika – engleskom, francuskom, njemačkom, japanskom, portugalskom, kineskom, talijanskom i španjolskom.

Ako vaša djeca ili vi još niste sigurni postoji li Djed Mraz, posjetite stranicu NORAD-a i uvjerite se sami.