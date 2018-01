TEŽILI SU VIŠE OD POLA TONE: Drastično smršavjeli pa se seksali prvi puta nakon 11 godina

Nakon što su zajedno smršavjeli 260 kg, gojazni par se nakon 11 godina veze prvi puta seksao.

Lee Sutton, 42 godišnjak koji je težio 323 kg i njegova 39 godišnja djevojka Rena Kiser koja je imala 247 kg, prije godinu dana odlučili su se na kirurški zahvat nakon što je njihova zajednička masa dosegla 570 kg. Zahvaljujući želučanoj premosnici i ospežnom programu, par je u 12 mjeseci uspio gotovo prepoloviti svoju težinu i konačno su se uspjeli seksati, 11 godina nakon što su se upoznali.

“Nikada nismo imali snošaj, a sada možemo” radostan je Lee.

Upoznali se u klinici za mršavljenje

Par se upoznao kada su se Rena i njen stariji brat prijavili u kliniku za poremećaje u prehrani. No nastavili su svoje probleme utapati u hrani i debljati se. Ubrzo se Lee jedva mogao ustati iz kreveta i oslanjao se na Renu koja se brinula o njemu. No i ona se rapidno debljala te su u pomoć morali zvati Leejevu sestru kako bi za njih obavljala svakodnevne poslove.



“Uspijevamo preživjeti samo zato što Leejeva sestra dolazi svaki dan brinuti se o nama”, rekla je Rene na početku epizode TLC-jeve serije “Moj život sa 250 kg“.

Kako su potpuno izgubili kontrolu nad težinom, odlučili su otići u Teksas kod kirurga specijaliziranog za mršavljenje dr. Younana Nowzaradana, nadajući se kako će zadovoljiti uvjete za ugrađivanje želučane premosnice.

Tek kada su došli u njegovu ordinaciju shvatili su u kolikim su problemima. Za operaciju su bili preteški, a specijalisti su im rekli i kako neće još dugo živjeti ako smjesta ne smršave.

Pravi problemi tek počeli

Propisali su im strogu dijetu kako bi skinuli dovoljno kilograma da uopće mogu otići na operaciju. Lee je smršavio bez velikih poteškoća i ubrzo mu je podvezan želudac. No Rena je završila u bolnici zbog gripe i njena operacija morala je biti odgođena. No pravi problemi su tek počinjali, prenosi Daily Mail.

Vratio se starim navikama

Nakon želučane premosnice, činilo se da će Leejevo mršavljenje ići po planu, no on se nije mogao odreći svojih starih navika. Brzo se vratio kaloričnom junk foodu, a njegov manjak motivacije je i vezu stavio na kušnju. Rena je priznala da se često svađaju pa da je čak i postao agresivan prema njoj, osobito nakon što se ispostavilo da je u tjednima nakon operacije skinuo samo 4 kg. Dr. Nowzaradan ih poslao na terapiju, a Rena je jasno dala do znanja Leeju da će ga ostaviti ako ikada više bude nasilan prema njoj. Potom se posvetila svom mršavljenju kako bi i ona mogla dobiti premosnicu.

Tek su se nakon njene operacije stvari su se posložile, a par je ubrzo shvatio da će se po prvi puta nakon 11 godina moći seksati – 12 mjeseci otkako su došli kod dr. Nowzaradana, Lee je uspio skinuti 137, Rena 123 kilograma. Sada, on ima 186, a ona 126, no ne kane tu i stati. A jednom kada ostvare željenu masu, Lee je obećao i da će Renu zaprositi.