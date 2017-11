ŠOKATNA ISPOVIJEST OVISNICE O SEKSU: Spavala sa stotinu muškaraca, a nije prestala ni kada je ugrozila dijete

Seksala se s više od 100 muškaraca, danima je ostavljala djecu samu, a nije prestala ni kada je život njene nerođene bebe ovisio o tome. Nevinost je izgubila s 14, a već godinu kasnije uživala u divljim orgijama.

Ovisnica o seksu, majka četvero djece, kaže da ju je njena 10-godišnja ovisnost zamalo ubila, ali i dalje žudi za seksom šest puta na dan.

Monique Price, 25-godišnjakinja iz američkog Missourija ni sama nije sigurna s koliko je muškaraca spavala, no vjeruje da se seksala više od 1000 puta s više od 100 različitih muškaraca.

Na orgijama shvatila da je ovisna

Nevinost je izgubila kada je imala 14 godina. “Prvi put kada sam se seksala bilo je toliko bolno da nisam mislila da ću to ikada više raditi” prisjeća se Monique.

Da je ovisna o seksu shvatila je godinu dana kasnije kada je na orgijama spavala s više muškaraca iste večeri. Pretvarala se da je punoljetna.



“Orgije su bile novo i divlje iskustvo i nakon toga sam postala potpuno ovisna o seksu”. Otišla je svom liječniku kako bi joj pomogao oko njenih nekontroliranih poriva, no on je to tek pripisao tinejdžerskim hormonima.

“Pitao me jesam li seksualno aktivna, ali naravno da sam lagala jer je mama bila u sobi”, kaže.

Krišom dovodila strance kući

Ubrzo je počela preko interneta upoznavati starije muškarce kojima je lagala oko godina kako bi se seksala. Strance je i dovodila kući, kada nije bilo roditelja, a redovito je muškarcima slala svoje gole fotografije i upuštala se u telefonski seks. Ubrzo je počela eksperimentirati s homoseksualizmom i S&M seksom pa čak i snimati pornografske filmove kako bi utažila svoju nezaježljivost.

Mislila je da joj život gotov, svi su joj okrenuli leđa, ali i dalje nije mogla prestati.

U trudnoći sam samo željela još

“Stavila bih djecu na spavanje i otišla iz kuće kako bi se še*ila. Ne bih se vraćala danima. Svi u mojoj obitelji su bili bijesni na mene. Čak i kad sam bila trudna s četvrtim djetetom, želja za seksom je zbog hormona bila jača. Seksala sam se bez zaštite s brojnim muškarcima i pokupila spolne bolesti koje su mogle ubiti moje nerođeno dijete. Ali nisam prestala”, opisuje Monique.

Sve se promijenilo prije godinu dana kada je upoznala Brandona preko interneta, prenosi Daily Mail. Kao i s mnogim drugima, našla se s njime samo zbog seksa

“Bio je drugačiji od svih koje sam upoznala. Uz njega sam se osjećala sigurnom i odmah sam se zaljubila. Spasio mi je život”, kaže Monique. “Molio me i upozoravao da se liječim prije nego me moja ovisnost ubije, ali u tom trenutku nisam mogla sebe zamisliti kao ženu ili majku”, kaže Monique dodajući kako je čak i njihovo nerođeno dijete htjela dati na posvajanje.

Ovisnost, baš kao i ona o drogama

No nakon osam mjeseci on ju je zaprosio. Obećao joj je da će biti uz nju u dobru i zlu te da će joj pomoći prevladati ovisnost.

Danas redovito odlazi na terapije, a iako žudi za seksom barem šest puta na dan, kaže kako sa zaručnikom vodi ljubav dvaput na tjedan i žive kao normalna obitelj. Trudi se podići svijest kako je njena ovisnost, koju mnogi ismijavaju, jednako stvarna, a u mnogočemu i jednako opasna, kao i ona o drogi ili alkoholu.

“Sve ćete napraviti da se poseksate i ne zanima vas kako i s kim niti koga ćete putem povrijediti. To je nekontrolirani poriv koji vas potpuno preuzme” kaže.