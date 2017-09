OD FRANKENŠTAJNA DO ROBOCURE: Liječnici rekonstruirali modelu lubanju 3D printerom

Modelu koja je imala ‘ogromnu rupu’ na glavi nakon što je pala niz stube rekonstruirana je lubanja pomoću 3D printera.

Francesca Burr zadobila je pet različitih fraktura lubanje, slomljeni nos i napuklu čeljust nakon što je pala u majčinom domu u studenom prošle godine.

Onesvješćenu djevojku pronašli su na dnu stepeništa, dok joj je krv curila iz “očiju, nosa i ušiju”, nakon što je dobila jaki napadaj dok je silazila niz stepenice, prenosi Daily Mail.

Sjećanje puno rupa

Nakon deset mjeseci i tri teške operacije tijekom kojih su joj doktori odstranili sitne komadiće kosti iz mozga, Francesca kaže kako se iz Frankenštajna pretvorila u robocuru.



No put prema oporavku nije bio lak za djevojku, koja kada se probudila iz kome nije prepoznala svog dečka, a nije se mogla ni sjetiti da su joj se roditelji razveli.

“Imam čudna sjećanja iz tog vremena”, kaže Burr. “Kao kroz maglu sjećam se doktora i sestara koji su dolazili kako bi provjerili kako sam i ispitivali me čudna pitanja, kao ‘znaš li gdje si’ i ‘kako se zoveš’.”

“Bilo mi je očito da sam u bolnici, a pored kreveta je bila mapa s velikim natpisom ‘Francesca Burr’.”

“No ozbilnjo, nisam se mogla sjetiti svog srednjeg imena, a kada su mi rekli da je Chelsea pomislila sam “Što? Mama nikada ne bi dala tati da to napravi”, ispričala je medijima.

“Jednom sam se čak povjerila mom mlađem bratu, koji mi je i poput najboljeg prijatelja, da sam vidjela mamu kako ljubi nekog drugog muškarca. No moji su se roditelji razveli kada mi je bilo deset godina, a mam je udana za mog očuha već sedam ili osam godina. Čak je i on bio taj koji me je pronašao.”

Glava zatvorena pločom od titanija

Djevojku su otkrili majka i očuh, koji nakon povratka s večere nisu mogli otvoriti vrata jer ih je njeno tijelo blokiralo.

Par je nazvao hitnu i djevojka je brzo odvedena u bolmicu Addensbrooke u Cambridgeu, gdje je punih mjesec dana ležala u induciranoj komi dok su joj doktori liječili ozlijede.

Roditeljima je rečeno da se pripreme za najgore zbog prirode ozlijeda koje je zadobila prilikom pada.

Burr je napokon u veljači, tri mjeseca nakon nesreće, dobila ploču od titanija koja joj je pričvršćena za lubanju pomoću 3D printera. djevojka je tu tehnologiju opisala kao “neko pravo James Bond sr***e.”

Unatoč svome nevjerojatnom oporavku, Burr kaže kako još uvijek osjeća posljedice nesreće.

“Bila sam ambiciozna osoba koja je postizala puno toga, a sada sam 28-godišnja djevojka bez posla ili društvenog života koja živi sa svojom majkom.”

Ali dodaje kako je uvjerena da će uskoro ponovo stati na svoje noge i naći nov posao, a sada izlazi s drugim dečkom kojeg je upoznala u bolnici.