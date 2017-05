LJUBAV I HIV: Partnerstvo između zaražene i zdrave osobe je izazov koji je moguće prihvatiti

Autorica bloga koja je željela ostati anonimna opisuje svoje iskustvo sa dečkom koji je HIV pozitivan. Njezine su riječi inspirativne, ali i realne jer govore o svim zdravstvenim i psihološkim rizicima koje prolazi ovaj par.

“Zamislite si kako već na petom spoju pred vama sjedi osoba za koju znate da je suđena vama, intuitivna i posebna”, tim je riječima djevojka započela priču koja ostavlja bez daha.

On je drugačiji od svih koje sam upoznala prije njega

“Gledao me kao nitko do tada. Smijao mi se kao da sam maleno dijete. Poljupci su mu bili mekani, toliko predivni da na pitanje: “Hoćeš li svratiti do mene?”, odgovor se nameće sam od sebe: “Pa naravno”, opisuje djevojka. “A onda je uslijedio hladan tuš. Kada mi je rekao da je HIV pozitivan, noge su mi se oduzele. Rekao je to samouvjereno, kao da je to govorio tisuću puta prije”, prisjetila se trenutka kada je saznala.



Što dalje i kako postupiti?

“Nastojala sam ostati sabrana. Odlučila sam provesti noć kod njega, samo se mazeći. Prije ovog priznanja, na HIV sam gledala kao na smrtnu presudu. Sve mi je to bilo novo!”, kaže anonimna autorica. U danima koji su uslijedili, konzultirala se sa njegovim liječnikom. Doktor joj je dao upute kako postupati kada si u vezi sa osobom koja je oboljela. Punih mjesec dana proučavala je stručnu literaturu koja je, uglavnom, upućivala kako su rizici da se zarazi, ukoliko poduzme sve mjere opreza, minimalni.

Od oko 17 tisuća osoba koje su bile promatrane u jednoj od najobuhvatnijih znanstvenih studija koje su se usredotočile upravo na pitanje rizika zaraze zdravog partnera, ukoliko su se oboje strogo pridržavali sigurnog seksa, nije bio zabilježen niti jedan slučaj prijenosa virusa. To je bilo ohrabrujuće.

Problem je u stigmi

“Moj je partner bio strpljiv. Puna tri mjeseca razgovarali smo o bolesti koja se može dogoditi svakome. Nastojala sam na sve moguće načine zanijekati stvarnost u kojoj sam živjela, a onda mi je sinulo! U mojoj vezi s oboljelim, ja sam bila ta koja je živjela kao HIV pozitivna osoba!”, opisala je trenutak prihvaćanja novog načina života. Shvatila je kako je zbog stigmatizacije zaraženih virusom HIV-a umalo odbacila najbolje što joj se u životu dogodilo.

I još jedna stvar: “anonimna djevojka” zapravo je dečko, homoseksualac, koji je sve ovo napisao kako bi srušio predrasude o ljudima oboljelima od bijele kuge.