JEDAN, JEDINI I – NAJVEĆI: Najpoznatiji porno-glumac ima diplomu, ali i brend ruma

Možda najpoznatiji porno-glumac na svijetu Ron Jeremy ne samo što uspješno opstaje desetljećima u porno-industriji već je i jedini koji se uspio ostvariti u Hollywoodu. A kolika je legenda postao u Americi dokazuje i činjenica da je njegova autobiografija tjednima držala vrh liste bestselera New York Timesa.

“Većina ljudi će se nakon moje knjige osjećati dobro kad pogleda pornić. Želim da ljudi imaju zdrav rekreacijski stav prema pornografiji i moja knjiga to čini”, izjavio je.

Jasno je da je šezdesettrogodišnji Jeremy puno više od porno-glumca, a donosimo vam neke potpuno neočekivane detalje iz njegovog života:





Mladi dani

Rođen je kao Ronald Jeremy Hyatt 12. ožujka 1953. Otac mu je bio fizičar, a majka književna urednica, koja je tijekom 2. svjetskog rata radila u OSS-u, agenciji koja je prethodila suvremenoj CIA-i. Ron tečno govori njemački i francuski jezik.

Početak karijere

Ron se u početku mislio “ozbiljno” baviti glumom, ali je kao glumac off-Broadwaya jedino uspio gladovati. No, zahvaljujući fotografijama koje je njegova djevojka poslala magazinu, ubrzo je počeo pozirati za Playgirl.

Tada je koristio svoje srednje ime, R. Hyatt, pa je njegova baka Rose (R. Hyatt) morala iseliti iz stana na mjesec dana jer nije mogla “disati” od nebrojenih telefonskih poziva.

“Otac mi je rekao: ‘Želiš li u taj goli, ludi biznis, neka bude. Ali budeš li još jednom koristio naše prezime, ubit ću te'”, ispričao je kasnije Ron.

Ubrzo nakon tog razgovora, prestao je koristiti vlastito prezime kako više nikad ne bi sramotio svoju obitelj.

Jeremy je završio fakultet

Osim što je zabavan lik, Ron je i fakultetski obrazovan. Jeremy je završio četvorogodišnji studij i uz to ima magisterij iz glume na Queens koledžu u New Yorku. Držao je i posebne tečajeve za glumu i često mijenjao asistente na redovitim predavanjima na koledžu.

“Da me roditelji vide sa svojom djecom, odmah bi zvali policiju”, našalio se na račun svog profesorskog iskustva.

Često se pojavljuje u glazbenim spotovima

Ron je jedan od rijetkih porno-glumaca koji je postigao slavu izvan industrije i postao dio mainstrema.

Među njegovim brojnim aktivnostima i interesima svakako se navodi pojavljivanje u glazbenim spotovima, pa smo ga tako do sada mogli vidjeti u spotovima Guns’n’Rosesa, Steel Panthera, Flight of the Concordsa, Mercury Reva, ali i popularnom hitu novije generacije Sexy And I Know It, koji izvodi LMFAO.

Dobro ga poznaju i gejmeri

Ron je dobro poznat i u svijetu igara, a mnogi su često bili inspirirani “pikselizirati” njegovo tijelo u igricama poput Postal III, ali i zaraznoj igrici Celebrity Deathmatch. Njegov glas se također pojavljuje u igrici Bonetown.

Ron nije samo porno-glumac

Ne trebate glumiti iznenađenje kada ga vidite u “regularnim” holivudskim filmovima poput Ghostbustersa, ali i uz velika imena poput Jasona Stathama u filmu Crank: High Voltage.

Zanimljivo je da je glumio i u Disneyevom filmu Bone Chillers, gdje se pojavio u potpuno drugačijem izdanju, pod maskama, kako ne bi uznemirio roditelje.

Ima vlastiti brend ruma

…koji je, po nagradama sudeći, vrhunske kavalite,

Bori se za prava životinja

Glumac često odvaja svoje vrijeme za potrebe organizacije PETA. Prije nekoliko godina je napisao pismo Nacionalnom Institutu za zdravlje zahtijevajući da prekinu seksualno eksperimentiranje s glodavcima jer zbog toga njihovi geni mutiraju, a tako se izazivaju i teška oštećenja na njihovom mozgu.

Jedan od rijetkih milijunaša u porno-industriji

Iako mnogi podrazumijevaju da su porno-zvezde bahate i često završe karijeru bez prebijene pare, to nije slučaj s Jeremyjem.

Zanimljivo je i da nikada nije upadao u probleme s drogom i alkoholom. Pametnim radom, ne samo u porno-industriji, već na svim poljima zabavne industrije uspio je postatai milijunaš.

Unatoč tome, svjedoci navode da se na aerodromu često pojavi s običnom vrećom u kojoj nosi stvari pa se mnogi pitaju ima li on uopće kufer u kući.

Nikada ne želi otići u mirovinu

“Priroda je okrutna! Što ste stariji, treba vam više napora da poletite. Ne želim biti bivša porno-zvezda. Želim još uvijek imati taj status”, rekao je jednom prilikom.