‘JA SAM PRODUKT REDALJKE’: Kakvo je djetinjstvo djece porno zvijezda? Uglavnom užasno

Na Redditu su od korisnka kojima su jedan ili oba roditelja u porno industriji tražili da ‘priznaju’ kako su to doznali i kako je bilo nastaviti živjeti s tim saznanjem. A redditovci k’o redditovci, rado dijele svoja isksustva.

Korisnik pod imenom ‘Organic_crystal_meth’ dijete je porno zvijezde, a njegova izjava šokirala je čitatelje: “Saznanje da sam dijete porno zvijezde nije teško, ali saznanje da sam začet ‘redaljkom’ i da nikad neću sa sigurnošću znati tko mi je otac malo je teže”, napisao je.

‘Mama je danju bila terapeut, noću domina’

Korisnik ‘Serae’ je podijelio ispovijed: “Moja mama je godinama bila profesionalna domino dama. Danju seksualni terapeut, noću domina. Možda je to isto? Obavljao sam većinu poslova po kući, osim pranja rublja. Nije mi dopuštala da uđem u podrum, ali naravno da sam se ušunjao tamo. Naš podrum bio je tamnica. Šipke, zidovi puni igračaka i alata, konopci, remenje… Osjetio se miris tamjana i još nečega što nisam prepoznao u to vrijeme. Ponekad je imala klijente kad sam ja bio kod kuće, ali imali smo znak. Prije nego što bih ušao u kuću provjerio bih poštanski sandučić, tamo je ponekad bila kuverta s mojim imenom, novcem i vremenom kad bih se trebao vratiti kući. Uzeo bih novac i otišao u knjižaru u ulici, gdje bih naručio sendvič u njihovom restoranu i pisao zadaću u kafiću. U početku mi nije smetalo, ali kako sam odrastao počeo sam shvaćati da to baš nije najbolje rješenje za mene i da nije baš sigurno.

Nekoliko puta mi je zaboravila ostaviti kuvertu pa sam ušao u kuću i uhvatio… zvukove iz podruma. Ponekad to ne bi bio klijent nego samo netko s kim se hjtela poseksati. Na žalost, nekoliko puta sam uhvatio mamu nagnutu nad različitim komadima namještaja u našem dnevnom boravku, ali to je bilo u njeno privatno vrijeme, ne tijekom posla.

Također mi je znala otvoriti vrata u oklopu ili u svoj toj opremi. Često sam je vido golu i nije je toga sramila. : /

Nisam znao da je to što radi čudno, samo da se o tome ne priča. Ponekad sam popodneva nakon škole provodio u kafiću knjižare, a ponekad sam smio doći kući. Ne znam je li se time bavila zbog novca ili je to voljela, bila je jako otvorena oko seksa, ali jako čudna u drugim područijima života.

Nikad je nisam gledao s visoka zbog svega toga. Moj odnos s majkom je jako složen, ali zbog brojnih faktora koji nemju vez s ovime”.

“Kao što moje korisničko ime govori, moja mama je u pornografiji. Znao sam prije nego sam vidio njene filmove. Zapravo sam tražio neke njezine prijateljice po napaljenosti kada sam naletio na neke njezine scene (djevojka na djevojku). U početku je bilo ekstremno čudno, ali sam vremenom oguglao na to”, piše ‘momsapornstar’.

‘Možda je ipak bilo prerano’

I nastavlja:

“– pronašao sam slike na obiteljskom računalu

– načuo sam razgovor oca i majke kako jedan od njezinih klijenata želi doletjeti u Australiju i sresti je

– dosta starija sestra mog najboljeg prijatelja također je bila u porno-biznisu i nekad sam je posjećivao. Živjela je sa sestrom i jednom kad sam došao u posjetu, tamo je bilo snimanje

– božićni praty / foto-session kojem sam prisustvovao

– pronaći majku online nije bilo nimalo zabavno

– pronaći majku u klupku je bilo je**no strašno

Ne, neću otkriti ime, bio je to čudnovati fetiš porno, iako meki pornić. Samo slike moje majke.

Trebao bih razjasniti – moja mama je jako, jako otvorena o seksu i golotinji. Njoj nije bilo ništa neobično hodati gola po kući. A ja sam bio dobar prijatelj s nekim nejznim koelgama ‘s posla, oni su mi bili kao dodatni roditelji’. Nije bilo drago što sam ih nekoliko puta vidio gole. A što se tiče te božićne zabave, mama me na to povela malo prerano…

Ne, to nije utjecalo na moj odnos s mamom. Ne, nisam zgrožen njezinim izbrom. Ne, nikada još nisam masturbirao na slike moje mame. Ne, ne mislim da je čudno to što radi. To je posao. Možda manje vrijedan nego posao podvornika, ali je posao”, pojadao se ‘KnottedPenis’

‘Prebio bi svakog tko bi se to usudio spomenuti’

“Mama mog prijatelja je bila porno zvijezda krajem 1990-ih. On bi na mrtvo ime prebio svakog tko bi to samo i spomenuo”, piše ‘GoodElevation’.

“Neko kraće vrijeme u srednjoj školi izlazio sam s curom čiji su otac i stariji brat snimali pornografiju. Djevojka je spomenula tri stvari koje nikad neću zaboraviti:

– prebacivali su se na digitalni medija (CDi -u to vrijeme) za distribuciju, jer su osjećali da je to budućnost. Također su eksperimentirali s više kuteva gledanja u jednom videu

– njezin mlađi brat, koji je tada imao 10 godina, dobio je pretplatu na jedan od muških časopisima (Penthouse ili Playboy ili nešto takvo). Bio je najpopularniji klinac u susjedstvu

– Istaknula je da su ih porno zvijezde čuvale kad su bili manji

Sve joj je to bilo potpuno normlano i nije izgledalo da joj je neugodno zbog toga”, napisao je korisnik ‘garciasn’.

‘Nisam vjerovao pa sam je guglao’

“Prijatelji u školi su saznali i rekli mi, ali nisam vjerovao pa sam je ‘guglao’ pod njezinim umjetničkim imenom”, priznao je ’13-years-old’

“Saznao sam kad mi je bilo 14 godina. Moja je mama radila u ‘industriji’ ukupno čitavo desetljeće. Rekla mi je da se time bavi već neko vrijeme, zašto to radi, kako je to, da će je možda netko iz moje srednje škole jednog dana prepoznati da ne budem iznenađen zbog toga te da s njom uvijek mogu pričati o tome”, napisao je ‘CrimsonJ00’

‘Sve o režiji porno filmova naučila sam od svog oca ‘

“Napokon nešto na što mogu odgovoriti. Moj tata je bio redetalj pornića, nadam se da se to računa. Iskreno, nisam naučila puno toga o pornićima (većinu sam naučila na iste načine kao i drugi), ali sam znala puno toga o svjetlu, šminki, kameri i zvuku. Pornići imaju daleko rigoroznije uvjete osvjetljenja od drugih žanrova, jer kad su ljudi bez odjeće morate ih prikazati što privlačnijima. Izvor svjetlosti uvijek je gore i oko 30 stupnjeva lijevo ili desno od glumaca, dok za BDSM vrstu pornića vrijede drugačija pravila. Na bradi glumice će uvijek biti highlighter, čime se uz dobro konturiranje lica, odvlači pažnja s mana, poput velikog čela ili širokih ramena. Svjetlo se usmjerava na gornji dio grudi, dok donji dio ostaje tamniji, čime se stvara dojam dubine. U pornićima je teško uhvatiti samo zvuk koji želite, bez šuštanja ili cviljenja, to se snima u postprodukciji i montira. Svaka porno zvijezda nosi previše šminke, čak i korektor na penisu koji skriva vene”, opisala je ‘LiedAboutMyExpertise’.

‘Susjeda je to radila zbog novca’

Korisnik pod imenom ‘Jamman751’ napisao je: “Živio sam u siromašnon kraju i mama jednog mog prijatelja izvodila je porno show pred kamerom kako bi zaradila. Bila je stvarno otvorena oko toga i prilično je dobro zarađivala. On se nikad nije zamarao time niti se stidio svoje mame, ali očigledno su ga svi zezali u školi zbog toga. Klinci su čak otvarali profile na stranici i tražili od nje da radi neke stvari pred kamerom, on im je samo zahvaljivao na novcu koji su tako ostavili. Tog klinca nisu mogli uništiti”.

‘Polomio sam obje šake kad sam saznao’

‘Hopped tvrdi’: “Bio sam tako ljut kad sam saznao da mi je mama porno-zvijezda. Podivljao sam i počeo udarati šakama po zidu i slomio obje ruke”.

“Išao sam u istu školu u koju su išli sinovi Pamele Anderson. Bio sam u školi s jednim od njih (Brandonom), ali sam maturirao prije drugog, Dylana. Kako je to bio internat, bili su smješteni u zgradu za dečke i naravno, to se spomenulo. Nemam pojma kako su to podnosili, oni su bili potpuno normalni dečki koji su jednostavno bili sinovi Pamele Anderson. Mislim da se možete pomiriti s tim da je prošlost vaših roditelja njihova prošlost i da ne utječe na vašu sadašnjost i budućnost”, tvrdi ‘SianM10’.

‘Sretna sam zbog mame, ali je ne želim guglati’

“Moja mam se nije time bavila do vremena dok nisam krenula na koledž. Računalo je bilo u mojoj sobi i uskoro sam primijetila novu web-kameru, koju mi nikad nije dopustila kad sam tražila. U svom bih ormaru nalazila komade donjeg čipkastog rublja, ali sam prelazila preko toga jer moja mama zna biti jako svojeglava.

Otišla sam na koledž i nikada o tome više nisam mislila. U to se vrijeme razvela i počela opet izlaziti. Kad me predstavila novom dečku, ostala sam šokirana. Velika kuća, lijepi auto, čitav paket. Zidovi su bili prekriveni fotografijama golih žena i značkama s konvencija – porno konvencija. Tu mi se upalila žaruljica. Ohrabrila sam se i razgovarala s mamom o tome, ispalo je da on ima porno stranicu i da pomaže mami da pokrene svoju karijeru (dok je istovremeno bio njezin sponzor).

Ispočetka sam bila šokirana, uglavnom zbog toga jer je moja mama najstroža žena uz koju dijete može odrastati. Sestra i ja smo mnoge noći raspravljale o tome, onda je puno plakala i molila me da ne ‘guglam’ mamu. Nikad nisam.

Brzo premotavanje, baš sam danas razgovarala s mamom. Na Floridi je na porno konvenciji. Postala je ime u BDSM / silovanje žanru i putuje diljem SAD-a držeći satove na konvencijama i nikad nije bila sretnija. Ove će godine napuniti 51 godinu. Ja sam baš navršila 26.

Sretna sam zbog nje. Samo još uvijek ne želim ‘guglati’ njeno ime”, priznala je ‘Missmachineee’.

