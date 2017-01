IZ PRVE RUKE: Kako je biti zaručnica čovjeka bez penisa?

Seksualni život Fedre Fabian od nedavno je došao u središte interesa javnosti, a povod je dokumetarac koji je snimljen o njenom dečku. Zapravo o činjenici da je rođen bez penisa.

Fedra i Andrew Wardle bili su u vezi više od godinu, kada je saznala da je njen dečko rođen s jednim vrlo specifičnim medicinskim stanjem koje je krio od nje. Andrew je rođen bez penisa.

Njihova veza počela je 2012. godine. Dvadestepetogodišnja Fedra živi u Budimpešti, a Andrew (40) u Manchesteru. Specifično stanje s kojim je rođen krio je od svoje djevojke tvrdeći da izbjegava intimnost zato što ima tešku infekciju bubrega. Na kraju, Fedra je ipak saznala istinu i kaže da se nije naljutila niti osjećala prevareno.

OTKRIO SVE SVOJE TAJNE: Evo kako je zadovoljio više od sto žena, iako nema penis



Andrew je rođen s testisima, ali ne i penisom. Ovo stanje je toliko rijetko da tek jedan u šest milijuna muškaraca ima ovaj problem.

Upravo zato o njemu je snimljen dokumenatarni serijal pod nazivom The Man with No Penis koji se još uvek emitira i čije finale se očekuje početkom sljedeće godine. Dokumentarac prati Andrewa kroz medicinsku proceduru koja bi mu trebala dati potpuno funkcionalni penis i to tako što će ga liječnici napraviti od mišića i kože koja se uzima s ruke.

Ipak, njegov nedostatak nije predstavljao problem za njihovu vezu. Fedra i Andrew su se čak i zaručili. Kako je biti zaručen s čovekom koji nema penis? U razgovoru za Womens health Fedra je otkrila kako njihova veza zapravo izgleda.

“Nisam se osjećala iznevjerenom. Smatram da je to bila njegova privatna stvar iako sam mu ja djevojka. Mogu samo zamisliti koliko mu je bilo teško priznati. Teško je ženama reći partneru da ne mogu imati decu, a kako li je tek bilo njemu”, ispričala je.

Kako si reagirala kada si saznala?

Da budem iskrena, mozak mi je prestao funkcionirati. Bila sam šokirana, ali kada sam došla sebi, rekla sam mu da ću dati sve od sebe da pređemo preko toga. Volim ga zbog svega što on jest, neverojatna i duhovita osoba i izuzetno jak čovek.

Osim seka, kako njegovo stanje utječe na vašu vezu?

Imali smo dvije jako teške godine. To je zaista veliki izazov. Ali ako voliš nekoga, bez obzira na sve, naći ćeš put do njegovog srca… Iz očitih razloga, mi imamo mnogo bolju komunikaciju od drugih parova. Mi se ne možemo pomiriti u krevetu kad se posvađamo. Mi moramo sjesti i riješimo svaki nesporazum.

Jeste li pričali o braku?

Da, jesmo. Zaručili smo se u siječnju, ali se ne planiramo još vjenčati.

Od kakvih vam je pitanja muka?

Ne postoji takvo pitanje. To je priroda pitanja zbog kojeg se osjećam vrlo neugodno jer je vrlo osobno. Također, razumijem da je naša situacija jedinstvena i ljudi je žele znati. Ali ponekad se ipak ne osjećam doboro zbog toga jer svakodnevno pričam sa strancima o mom privatnom životu, strahovima i problemima.