ISKRENE ISPOVIJESTI PORNO GLUMICA ‘Kako smo trpjele sramotu i skrivale što radimo od svoje djece’

Iako je njihov posao legalan i gledaju ih milijuni diljem zemaljske kugle, glumci iz porno filmova trpe sramotu u svim krajevima svijeta. Danas je u mnogim zemljama legalna pornografija sasvim prihvatljiva, ali raditi u industriji filmova za odrasle ostalo je tabu, piše Independent.

Za one koji odluče prestati s ovim poslom, nova je karijera često nevjerojatno težak zadatak. S druge strane, ima i onih koji su u tome uspjeli, kao što su Lisa Ann i Jessica Drake. “Činimo sebi ogromnu štetu kada se sramimo samih sebe i kad mislimo da za nas nema mjesta u drugim područjima”, rekla Drake nedavno za Independent. “Ne kanim se dovijeka ispričavati za to čime se bavim”, rekla je ona.

Stigma za one koje se odluče na majčinstvo

Majčinstvo je još jedna domena u kojoj glumice u industriji filmova za odrasle trpe svojevrsnu stigmu, naročito one koje odluče napustiti ovaj posao. Dok roditeljima te braći i sestrama još i priznaju čime se bave, to je posebno teško kad je riječ njihovoj vlastitoj djeci.

U eseju koj je napisala za Daily Beast, Aurora Snow, bivša glumica u pornićima, razgovarala je s drugim glumicama o njihovim iskustvima kako uskladiti majčinstvo i posao kojim se bave.



Prvi je problem koliko informacija otkriti djeci.

“Roditelji koji su bili u porno biznisu nerijetko odlučuju izgraditi zid između svog posla i doma”, kaže Snow. No, to za sobom nosi i velike rizike. Primjer je iskustvo Long Jeanne Silver, glumice iz porno filmova 70-ih, koja se ovim poslom počela baviti nakon što joj je amputirana noga. Njena je kći saznala čime joj se majka bavila nakon što je na internetu našla njenu sliku. “Nazvala me i pitala: ‘Mama, jesi li ikad čula za Long Jeanne Silver?’ Spustila sam slušalicu. Onda sam je nazvala i rekla: ‘Moramo razgovarati o tome'”.

Problematična reakcija zajednice

Drugi izazov za roditelje koji su porno glumci jest reakcija zajednice, koja nerijetko ne može pojmiti koncept u kojem je osoba istovremeno majka puna ljubavi i nježnosti te glumica u filmovima za odrasle, žena otvorene seksualnosti.

Alana Evans, koja je u pornografiji radila dva desetljeća te istovremeno podizala obitelj, kazala je kako joj je čak bio zabranjen boravak u krugu škole koju je pohađala njena pastorka nakon što su učitelji saznali čime se ona bavi. U pornografiji je završila nakon što je izašla iz nasilne veze, i to isključivo zato da bi sinu mogla osigurati pristojan život.

Savanna Samson glumila je u više od 80 filmova za odrasle. Uspjeh joj je pružio financijsku sigurnost te udoban život za njenog sina tinejdžera, koji je rođen dok je ona bila na vrhuncu karijere. “Sve što sam učinila u životu, svi izbori koje sam napravila, jednog će mu dana pomoći, umjesto da ih smatra sramotnim”, rekla je Samson za ABC.

Digitalni otisak

No, postoji jedna stvar koja je prilično zabrinjava: digitalni otisak koji je njezin rad ostavio iza sebe. “Pokušala sam ukloniti svu pornografiju i golotinju koja se pojavi kad me guglate, ne zbog sebe, već zbog Luchina i njegovih prijatelja. Ako on to vidi na internetu, to će me slomiti.”

Snow pak kaže kako je najviše muči osjećaj da će biti licemjerna kad bude poučavala svoje dijete da je seks nešto intimno i privatno. “Umirovljena sam porno zvijezda, zaljubljena, u monogamnoj vezi i majka malog djeteta. Još uvijek razmišljam kako ću jednog dana voditi te razgovore.”

Stormy Daniels imala je ugovor s Wicked Picturesom koji joj je omogućio da uzme dopust kad je odlučila imati dijete. Nakon porodiljnog dopusta vratila se na posao. Na pitanje što će jednog dana reći svome djetetu odgovara: “Reći ću joj da mama ima posao koji neki ljudi ne odobravaju, ali mama je ponosna na njega”.