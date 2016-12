‘BILA SAM ČUDOVIŠTE!’: Nevjerojatna transformacija bivše ovisnice o drogama

Ponekad u životu napravimo nezdrave ili loše izbore, a ponekad smo zarobljeni u začaranom krugu koji nas može uništiti ukoliko nam netko ne pomogne.

To je nažalost ono što se dogodilo Dejah Hall, mladoj ženi iz Glandalea, Arizona, piše Daily Mail. Sa samo 22 godine, bila je ovisnica o heroinu, kokainu i metadonu, i njezin život je bio izvan kontrole.

Droga je uzela svoj danak i njezino zdravlje je bilo mnogo gore nego što je zdravlje prosječne 22-godišnjakinje.

“Bila sam čudovište”, prisjeća se Hall. “Bila sam monstrum u svakom smislu te riječi.”



No, u njezinom životu je postojala osoba koja ju je željela vidjeti ‘čistu’ i kako živi zdravim i normalnim životom. To je bio njezin djed, Rich. Posjetila ga je na njegov rođendan.

“Moj djed je sjedio u kolicima. Pogledao me i rekao:’ Ti si me povrijedila, Dejah ‘ “, kaže ona. I to je bio trenutak kada je shvatila da u život mora unijeti ozbiljne promjene.

Ovisnost je tragična i razorna bolest koja pogađa milijune ljude kao i njihove prijatelje i obitelj. Srećom, Dejah je bila u mogućnosti pronaći novi put u životu. I ne samo to, četiri godine kasnije, ona je svoj život posvetila pomaganju drugima.

Nedavno je 26-godišnja Dejah Hall objavila na Facebook-u kolaž pod nazivom ‘ljubav je ono što je važno’ kako bi proslavila četiri godine ‘trijeznosti’ od ovisnosti o drogama koja je uništavala njezin i živote njezine obitelji.

Jedna djedova rečenica pomogla joj je da shvati kako to nije život kakav želi i zaslužuje.

“Otišla sam u kupaonicu i pogledala u ogledalo osobu u koju sam se pretvorila”, kaže Hall.

“Bila sam odvratna osoba koja trebala drogu kako bi funkcionirala.”

I upravo tada je odlučila da će se situacija preokrenuti.

S obzirom da je imala problema sa zakonom, bila je uhićena i u zatvoru je započela novi život u umjerenosti i vjerskoj kontemplaciji.

Iako uhićenje mnogima zvuči kao strašno iskustvo, to je za Hall bila prekretnica.

Nažalost, njezin djed je preminuo dva tjedna nakon njezinog uhićenja 2012. godine, ali ona održava svoje obećanje njemu kao motivaciju da ostane ‘trijezna’.

No, sada ima i dodatnu motivaciju da ostane na pravom putu, a to je jezina 18-mjesečna kćer.

Danas, četiri godine nakon uhićenja, Hall je ‘čista’, a svoju transformaciju duguje vjeri.

I ne samo to, ona želi širiti svoju poruku nade drugima koji se bore sa sličnim problemima.

“Školujem se, imam lijepu 18-mjesečnu bebu i svaki dan zahvaljujem Bogu što nisam tamo gdje sam nekad bila. Apstinencija je moguća”, poručuje.

Dok radi na svojoj diplomi, radi i kao savjetnik za drogu i alkohol u lokalnoj organizaciji, gdje je u mogućnosti pomoći drugima koji se bore s ovisnošću.