ZNAKOVI DA BI VAŠA GLAVOBOLJA MOGLA BITI SMRTONOSNA: Ako ih uočite, pravac liječniku dok nije prekasno!

Glavobolje su postale toliko česte da su se počele smatrati normalnim dijelom života. Vodeći liječnik na tom području upozorava kada zbog glavobolje trebate potražiti profesionalnu pomoć. Dr. Michael Munger kaže kako je više od dvije glavobolje u tri tjedna razlog za zabrinutost. Međutim, napominje kako ne treba odmah paničariti jer ni to ne mora odmah biti hitan slučaj, već samo sugerira na potencijalni zdravstveni problem.

Tablete štetnije od same glavobolje

Zato je najbolje odmah se javiti liječniku kako bi se lakše došlo do srži problema i njegova temeljnog uzroka. Dr. Munger objašnjava kako neki jednostavno žive s glavoboljom i ne smatraju kako to treba ispitati. Ponekad glavobolja – široko poznata kao najgora vrsta boli – može biti znak tumora na mozgu ili aneurizme, upozorava. Njegov kolega po profesiji, dr. Nauman Tariq, koji je i direktor Kliničkog centra za glavobolje u Baltimoreu, ističe kako se tablete protiv bolova ne smiju predugo koristiti.





“Tablete koje kupujete na recept možda vam se čine bezopasnima, ali nisu ako ih redovito pijete. Dugotrajno uzimanje takvih lijekova može biti štetnije od glavobolje same”, kaže dr. Tariq. Niz istraživanja pokazao je da lijekovi protiv bolova mogu uzrokovati čireve, probleme s bubrezima, oštećenje jetre – čak i još jače glavobolje. Procjene Svjetske zdravstvene organizacije jesu da polovina odrasle populacije svake godine proživljava barem jednu glavobolju, uključujući tenzijsku, sinusnu ili migrenu.

Znakovi za uzbunu

Epizode boli mogu trajati i do nekoliko sati, ali često prolaze same ili uz pomoć lijekova koji su dostupni bez recepta. Stručnjaci su mišljenja da pacijenti trebaju zatražiti savjet od svog liječnika opće prakse ako imaju česte glavobolje, a tablete im ne pomažu. Ako je bol popraćena nejasnim vidom, pospanošću ili upalom vlasišta, pacijenti ne bi smjeli odgađati liječnički pregled. NHS navodi da glavobolje mogu ponekad biti rezultat prehlade ili gripe, što je češće zimi. No, stres, problemi s vidom, dehidracija i uzimanje previše lijekova protiv bolova drugi su poznati uzroci agonizirajućih glavobolja, piše Daily Mail.