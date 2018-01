ŽELJEZO U HRANI: Ove namirnice ga imaju najviše i pomoći će vam pobijediti anemiju

Nedostatak željeza u krvi nije rijetka pojava koja može izazvati velike probleme u ljudskom organizmu.

Radi manjka željeza u krvi nastaje anemija. Ovaj element se u tijelo može unijeti preko dodataka prehrani ali i sa svakodnevnim konzumiranjem hrane bogate željezom.

Nedostatak željeza izaziva anemiju

Anemija može nastati radi nedovoljnog unosa željeza, smanjene apsorpcije željeza, za vrijeme promjena tokom trudnoće i dojenja. Sve ovo izazvat će povećanu potrebu tijela za željezom. Sideropenična anemija je najčešći oblik koji se uglavnom pojavljuje u dječjoj dobi, a rezultat je deficita dječje prehrane. Događa se radi ubrzanog rasta za vrijeme kojeg se povećane potrebe za željezom i drugim hranjivim tvarima ne podmiruju. Uz to, u slučaju manjka željeza u krvi može doći do oslabljene reapsorpcije željeza iz crijeva ili infekcija.

Rjeđi oblik anemije za uzrok ima gubitak željeza radi skrivenih krvarenja ili korištenja željeza u organizmu za neke druge organe i funkcije. Zanimljivo je kako kod pušača, radi stalnog udisanja ugljičnog monoksida koji veže hemoglobin, pušenje izaziva trajnu umjetnu anemiju.



Iako je stanje anemije uobičajeno, mnogi ljudi ne znaju da imaju nedostatka željeza. Moguće je doživljavati simptome godinama bez ikakvog poznavanja uzroka ili zabrinjavanja. Ovo su simptomi umjerene do teške anemije:

opći umor

slabost

blijeda koža

kratkoća daha

vrtoglavica

čudna želja da konzumirate predmete koji nisu hrana (prljavštine, led ili glina)

osjećaj trnjenja u nogama

oteklina jezika ili bol jezika

hladni dlanovi i stopala bez obzira na temperaturu

brzo ili nepravilno kucanje srca

krhki nokti

glavobolje

Anemija se može pojaviti kod muškaraca i žena u bilo koje doba života. Neki ljudi mogu imati veći rizik od anemije nedostatka željeza od drugih, uključujući trudnice, ljude s lošom prehranom (pothranjeni), osobe koje često daruju krv, dojenčad i djeca, vegeani i vegetarijanci.

Željezo u hrani

Kako bi se nadomjestila količina željeza u krvi, potrebno je regulirati prehranu i promijeniti neke životne navike. Unos možete vidljivo povećati sa samo dva obroka puna željeza dnevno. Željezo u hrani se najbolje apsorbira iz masnih izvora, a kad se uzima iz nemasnih (voća i povrća), trebalo bi ga kombinirati s namirnicom koja sadržava mnogo C vitamina.

Dijeta koja uključuje sljedeću hranu može pomoći u liječenju ili sprječavanju nedostatka željeza. Najbolji izvor je crveno meso i iznutrice, a kod vegetarijanaca i vegana postoji zamjena. Osim mesa možete jesti lososa i školjke. Dobar izvor su žumanjci jaja te mahunarke kao što su grah, leća, grašak. Od povrća se preporuča koristiti tamnozeleno lisnato povrće te krumpir, špinat, repa, šparoge i rajčice. Mnogo željeza nalazi se i u suhom voću pa su tako odličan izbor sušene breskve i marelice i grožđice. Sok od šljiva, agrumi, kupine i lubenice neka se nađu na vašem jelovniku svakog dana. Većina navedenih namirnica u sebi sadrži i C vitamin koji je gotovo jednako bitan pri unosu.

Ovakvu prehranu nije teško prilagoditi svakodnevnom jelovniku, a kako bi vam pomogli, na Fini recepti smo pronašli odličnu ideju za pečena jetrica s pancetom, jabukom i krumpirom.

Za četiri porcije ovog jela bit će vam potrebno oko 35 minuta, a priprema je stvarno jednostavna. Potrebni sastojci:

500 grama telećih jetrica

300 grama žutog krumpira (možete koristiti i plavi krumpir)

400 grama jabuka

80 grama pancete

200 ml povrtnog temeljca

80 grama maslaca

2 glavice luka

20 grama balzamičnog octa

20 grama šećera

80 grama glatkog brašna

maslinovo ulje (ekstra djevičansko)

sol

Prije pečenja i kuhanja ogulite krumpir i prerežite ga na kocke, jetru režite na odreske, pancetu na tanke ploške, a luk na trakice. Tada u lonac stavite vodu dok ne zavrije pa na to dodajte soli i kocke krumpira. Kuhajte 15-a minuta. Dok se krumpir kuha, na tavu stavite dvije do tri žlice maslinovog ulja, trakice luka, malo octa i šećera. Pržite na slaboj vatri i miješajte dok se luk ne karamelizira. Odreske jetrica posolite, uvaljajte u brašno i stavite na stranu. Jabuke također očistite i narežite na kockice. Nakon što se krumpir skuhao, ocijedite ga i stavite u tavu s karameliziranim lukom. Na to dodajte jabuke, posolite, ulijte polovicu juhe (povrtni temeljac) pa promiješajte i pirjajte na srednjoj vatri. Za to vrijeme u drugoj tavi na maslinovom ulju pecite jetrica i pancetu. Jetrica bi se trebala peći oko 2-3 minute sa svake strane. Nakon pirjanja u prvu tavu prelijte ostatak juhe, dodajte maslac i kuhajte dok se umak ne zgusne. Ovo neka bude na vatri oko pet minuta. Na tanjure rasporedite jabuke, krumpir i luk po želji pa dodajte pancetu i jetrica.

Dobar tek!