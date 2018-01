ZAŠTO TOLIKO LJUDI UMIRE OD GRIPE OVE SEZONE? Specijalistica objašnjava zašto su neki manje otporni od drugih

Ljudi koji tijekom infekcije već imaju neku drugu vrstu medicinskog stanja, kao što su trudnoća, astma ili neka druga bakterijska/virusna infekcija, slabijeg su imuniteta i samim time se teže bore s gripom.

Ova sezona gripe zaista je uzela maha i ne posustaje. Dok su obično najugroženije skupine djeca i stariji, kako bi se onda mogle objasniti smrti mladih i sredovječnih ljudi? Mnogi su od njih umrli u roku od nekoliko dana nakon prvih simptoma, a neki su čak bili i cijepljeni. To je bilo sasvim dovoljno da se stvori panika među ljudima, koji preispituju vlastiti rizik od smrti. Specijalistica za infektivne bolesti objasnila je zašto neki pacijenti lošije podnose virus gripe nego drugi.

Prethodne infekcije oslabljuju imunitet

Dr. Angela Tonozzi kaže da, iako je svaki slučaj jedinstven za sebe, ljudi koji tijekom infekcije već imaju neku drugu vrstu medicinskog stanja, kao što su trudnoća, astma ili neka druga bakterijska/virusna infekcija, slabijeg su imuniteta i samim time se teže bore s gripom. Budući da je gripa virus gornjeg dišnog sustava, bolesnici s astmom koji već imaju natečene i osjetljive dišne ​​putove pod visokim su rizikom od teških komplikacija, uključujući težu upalu pluća i napadaje astme.



“Inače zdrave trudnice doživljavaju promjene u plućima i srcu i možda se neće moći boriti protiv infekcije zbog trudnoće”, kaže dr. Tonozzi. Objasnila je da simptomi kao što su povišena temperatura, bolovi u tijelu i umor nisu od same gripe, već se imunosni sustav tijela tako pokušava boriti protiv virusa. Imunosni sustav nekih ljudi može raditi više kako bi oslobodio tijelo od gripe, koja može dovesti do oštećenja stanica u dišnim putevima.

Ako pacijent s gripom ima prethodnu infekciju kao što je streptokok ili upala uha, tijelo ima više neprijatelja protiv kojih se mora boriti, prema dr. Tonozzi. Ali ako se tijelo ne može riješiti gripe, to može dovesti do smrtonosnih komplikacija kao što su upala pluća i sepsa.

GRIPA SE NE PRENOSI SAMO KAŠLJANJEM I KIHANJEM: Liječnici upozoravaju da ćete se prije zaraziti na ovaj način

Tijelo pamti infekcije

Studija koju je proveo Harvard 2015. godine sugerira da se naš imunitet na gripu stvara u obliku naše prve izloženosti gripi. Taj soj gripe “utiskuje” se u naš imunosni sustav. “Kada ste izloženi nečem stranom, vaše tijelo postavlja odgovor na to”, kaže dr. Tonozzi. “Vaše tijelo može zadržati sjećanje na određene infekcije.” Stoga, ako ste bili izloženi gripi u prošlosti, vaše tijelo može se sjetiti kako se boriti protiv nje, dajući vam bolju obranu od virusa.

Prethodne su studije pokazale da geni igraju ulogu u osjetljivosti, s obzirom na to da neki ljudi imaju više proteina protiv gripe od drugih. Protein IFITM3 sprječava repliciranje virusa gripe u stanice, čime ih šalje izravno u “smeće”. No, čak i ako smatrate da ste manje osjetljivi na bolesti, dr. Tonozzi upozorava da bi se svatko trebao cijepiti protiv gripe i da još nije prekasno za to, prenosi Daily Mail.