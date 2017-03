ZAŠTO JE CIJEPLJENJE VAŽNO: Ova animacija će vam u samo 6 sekundi objasniti kako djeluje ‘imunitet krda’

Kada je dovoljan postotak ljudi cijepljen protiv zaraznih bolesti oni stvaraju zaštitu i za one koji nisu cijepljeni, što je učinak znan kao ‘imunitet krda’.

Ovaj bi učinak mogao s vremenom dovesti do potpunog nestanka određenih bolesti te pomoći onima koji se nisu mogli cijepiti zbog zdravstvenih razloga, poput odlaska na kemoterapiju, piše IFLScience.

STATUS KOJI DRMA FEJSOM: Kako je izgledao život prije cjepiva – ‘Nemojte se zaje***, cijepite ih!’

No znači li to da je OK jednostavno se koristiti činjenicom da su se svi ostali cijepili, pa vi ne morate? Evo zašto je važno da postotak cijepljenih bude što viši.



Redditor theotheredmund napravio je GIF koji pokazuje kako zarazna bolest ptolazi kroz različite tipove stanvništva, koji imaju različite postotke cijepljenih stanovnika. Simulirani podaci temelje se na istraživanjima za studiju objavljenu u časopisu Epidemiologic Reviews 1993. godine.

Animacija u trajanju od 6 sekundi jasno pokazuje kako stanovništvo s manjim brojem cijepljenih omogućuje bolesti da se širi znatno brže i dalje kroz ljudski lanac. S druge strane, ako epidemija izbije u stanovništvu koje je velikom većinom cijepljeno, bolest ima problema proširiti se i linije prema drugim ljudima su prekinute. No učinak imuniteta krda znatno se smanjuje svakim umanjivanjem postotka cijepljenih.

U osnovi, odluka da se ne cijepite utječe na cijelu zajednicu, a ne samo na vas.

“Jednom kad dosegnete dovoljno visok postotak cijepljenih, bolesti je blokirano daljnje širenje. Ne može se širiti dovoljno brzo jer nailazi na previše cijepljenih osoba, te je većina stanovništva (čak i necijepljeni) zaštićena”, objasnio je kreator GIF-a.