VJERUJTE ZNANOSTI: Veće su šanse da umrete od raka ako se pouzdate u prirodne terapije

Nažalost, postoji nemala šansa da ćete u jednom trenutku svog života dobiti rak. A šanse da preživite tu bolest nisu pretjerano visoke.

Ovo je zastrašujuća pomisao. Dijagnoza raka često podrazumijeva intenzivne, brutalne terapije. Stoga nije ni čudno da mnogi ljudi traže druge opcije, piše Popular Science.

Brojni preferiraju ugodnije tretmane

Može li određeni sok pročistiti vaše tijelo od štetnih toksina, ili do smrti izgladnjeti stanice raka? Ili ste možda čuli anegdotu od prijateljeve prijateljice koja je nadživila liječničku prognozu koristeći samo akupunkturu?

Suočeni sa stvarnošću kemoterapije, kada vam satima u tijelo pumpaju pravi otrov, posebni načini prehrane protiv raka počinju djelovati potpuno logično.



No dok mainstream tretman raka definitivno može i treba još dosta napredovati, ipak ostaje činjenica kako je daleko učinkovitiji od bilo kojeg ‘prirodnog’ rješenja. Imate više nego dvostruko veće šanse da umrete ako izaberete alternativnu medicinu. A ako imate rak dojke ili kolorektalni rak, šanse da vas alternativni pristup ubije veće su pet puta.

Ovi brojevi dolaze iz studije objavljene u časopisu Journal of the National Cancer Institute, a u kojoj su radiolozi sa Yalea proučili stope smrtnosti ljudi koji su izabrali konvencionalne tretmane te alternativnu terapiju. U drugom su slučaju samo ljudi koji su potpuno odbili modernu medicinu, a ne oni koju su uz kemoterapiju koristili i komplementarne alternativne trtmane.

Poruka je jasna – alternativni tretmani ne mogu zamijeniti kemoterapiju.

Alternativni se tretmani ne fokusiraju na konkretan problem

Puno se alternativnih tretmana temelji na istim principima: samo budite zdravi. Jedit voće i povrće i konzumirajte puno vitamina. Udišite više kisika. Pročistite svoje tijelo od razno-raznih toksina.

Bolje informirani zagovaratelji alternative citirati će biologe nobelovce kada budu govorili o stanicama raka (ali će najčešće i zaboraviti spomenuti kako su ti isti biolozi doprinjeli razvoju kemoterapije).

Problem je u tome što smo navikli razmišlati o zdravlju kao o nečemu holističkom, jer ona to u osnovi i je. Fizičko vježbanje vam stvarno koristi, kao i ujednačena prehrana. Za razliku od konzumacije prevelike količine šećera. Zašto se onda ne možemo boriti i protiv raka tako što se držimo dobrih stvari, a izbjegavamo loše?

Rak nije strani uljez kojeg moramo izbaciti, poput virusa, niti disfunkcija koju možemo popraviti, poput bolesnog srca. Radi se o temeljnoj pogrešci u DNK koja tjera naše vlastite stanice van kontrole. Rak ne pokušava ubiti, rak se jednostavno pokušava množiti. A kako kancerogene stanice izgledaju jako slično normalina, organizam ih najčešće ne razaznaje, čak ni kada tumor u potpunosti isključi neki važan organ.

Konvencionalne terapije – teške, ali učinkovite

Teško odredljiva granica između normalnih i kancerogenih stanica razlog je zašto su opasni tretmani, poput kemoterapije ili zračenja ključni za preživljavanje. Neprijatelj je skriven u gomili zdravih stanica, i brojne neprijatne nuspojave tih tretmana u biti su kolateralna žrtva. Normalne stanice umiru pod prijateljskom vatrom.

Obje terapije rade tako da ubijaju stanice koje ce brzo množe, poput stanica raka. Većina se stanica dijeli sporije, te nisu pogođene. No neke, poput folikula kose, probavnog trakta, kože i koštane srži, konstantno se regeneriraju. To znači da imaju stanice koje se brzo množe, zbog čega su osjetljive na terapije koje ciljaju stanice s takvim svojstvima.

Posljedice su gubitak kose, problemi s probavom, suha koža i svrab, te slabljenje imuniteta.

Moderna medicina nije savršena, ali je ipak najbolje rješenje

KOMBINACIJA DVIJU KEMOTERAPIJA: Odlični rezultati protiv najagresivnije vrste raka

Nitko ne tvrdi kako su terapije za rak sjajne. Radi se o invazivnim kemikalijama čiji je zadatak ubijati pacijentove vlastite stanice. No da nisu takve, ne bi bile učinkovite.

Većina nas želi živjeti dulje i zdravije nego što to dijagnoza raka određuje. Čak se i osnivač Applea Steve Jobs prvo okrenuo alternativnim tehnikama kako bi izliječio svoj (inače lako izliječiv) rak gušterače. Da je ranije otišao na operaciju možda bi i preživio.

Što duže čekate, što se duže orjentirate isključivo na alternativnu medicinu, to ćete više opmogućiti vašim stanicama raka da se dijele i mutiraju.

Danas više ljudi neko ikada prije živi s rakom. I dok to na prvi pogled djeluje negativno, razmislite o ovome – oni žive dulje jer im moderna medicina to omogućuje. Znanost polako. Ali sigurno napreduje u borbi protiv ove bolesti, ali to ne pomaže ljudima koji biraju druge opcije.