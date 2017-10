VELIKI DOPRINOS HRVATSKIH ZNANSTVENIKA: Posebnim matičnim stanicama uspjeli izliječiti kronični osteoartritis

Znanstvenici i liječnici Specijalne bolnice prije 2 godine među prvima u Europi su započeli primjenu mezenhimalnih matičnih stanica izdvojenih iz masnog tkiva (AdMSC) u svrhu liječenja OA, a njihovi rezultati koji bacaju potpuno novo svjetlo u liječenju OA upravo su objavljeni u znanstvenom časopisu Genes.

Rad koji su upravo objavili znanstvenici Specijalne bolnice Sv. Katarina i Genosa u časopisu Genes, po prvi put do sada otkriva nove mehanizme djelovanja AdMSC na oštećeno hrskavično tkivo, posebice na sintezu ključnih molekula odgovornih za normalno funkcioniranje hijaline hrskavice.

Rezultati sugeriraju djelovanje mezenhimalnih matičnih stanica (AdMSCs) na stanice hrskavičnog tkiva putem nekoliko ključnih mehanizama koji uključuju otpuštanje tzv. trofičkih faktora, koji, između ostalog, sprječavaju staničnu smrt (apoptozu) kao i nastanak ožiljnog tkiva, stimuliraju stvaranje novih krvnih žila te imaju mitogeni učinak za tkivno specifične progenitore, što u konačnici dovodi do popravljanja oštećenog tkiva ili čak potpunog regenerativnog učinka.

Više od 400 milijuna oboljelih

O značaju rezultata hrvatskih znanstvenika najbolje govori podatak da je osteoartritis jedan od najčešćih zdravstvenih problema u svijetu, od kojeg danas boluje više od 400 milijuna osoba, a predviđanja su da će do 2030. godine više od 700 milijuna osoba bolovati od ove bolesti.



Prema dostupnim podatcima u Hrvatskoj, danas od OA boluje oko 25 – 30 posto populacije, dok je npr. broj oboljelih od OA u SAD-u veći od 50 milijuna. Osteoartritis (degenaritivni artritis, degenerativna bolest zglobova) je kronična bolest zglobova obilježena degeneracijom zglobne hrskavice i okolne kosti, što kod pacijenta izaziva sustavnu bol i ukočenost, a golemi troškovi liječenja imaju golemi financijski impakt na zdravstveni sustav svake države.

Najbolja privatna bolnica u Hrvatskoj

Specijalna bolnica za ortopediju, kirurgiju, internu medicinu, neurologiju i fizikalnu medicinu i rehabilitaciju Sveta Katarina, članica je prestižne obitelji The Leading Hospitals of The World, a u lipnju 2015. godine, International Certification Association (ICERTIAS) Specijalnu bolnicu Sveta Katarina proglasio je najboljom privatnom bolnicom u Republici Hrvatskoj.

European Business Assembly (Oxford, UK) 2017. godine je Specijalnoj bolnici Sv Katarina uručio nagradu ‘’Best Regional Hospital Award” kao priznanje za izvrsnost prepoznatu na europskoj razini u kvaliteti pružanja usluga.

Iste godine, International Medical Travel Journal (IMTJ), vodeći online časopis za medicinski turizam, bolnici je dodijelio nagradu za izvrsnost i inovacije u medicinskom turizmu te je bolnica Sv. Katarina proglašena “Najboljom međunarodnom specijalnom bolnicom godine”.

U rujnu ove godine, Specijalnoj bolnici Sv. Katarina kao prvoj zdravstvenoj instituciji u Europi dodijeljena je akreditacija Global Healthcare Accreditation (GHA).

Što je Genos?

Genos je osnovan kao akademski startup 2007. godine i prvi je privatni DNA laboratorij u regiji, jedna od vodećih znanstvenih institucija u Hrvatskoj u području analize DNA te vodeći laboratorij u svijetu u analizi glikana.

Ugledni znanstveni časopis “The Scientist” proglasio je Genos “Najboljim mjestom za rad” u svijetu, u konkurenciji 240 biomedicinskih i biotehnoloških tvrtki širom svijeta. Kroz sudjelovanje u šest velikih FP7 istraživačkih projekata Europske komisije te pet Obzor 2020 projekta, Genos je umrežen s tridesetak vodećih znanstvenih institucija u Europi i svijetu, što mu je pribavilo iznimna znanstvena otkrića, publicirana u više od 100 znanstvenih radova u vodećim znanstvenim časopisima, kao i šest patenata.