VAZEKTOMIJA IMA VIŠE POZITIVNIH UČINAKA: Brz i bezbolan postupak koji može promijeniti seksualno iskustvo

Vazektomija ili sterilizacija po medicinskom rječniku, za cilj ima trajno sprječavanje začeća. Izvodi se kod muškaraca podvezivanjem sjemenovoda.

Ovaj postupak naziva se i trajnom kontracepcijom. Iako se često zamjenjuje za kastraciju, nije tome niti slično. Radi se o podvezivanju sjemenovoda pomoću čega se blokira izlazak spermija iz mošnji.

Postupak je bezbolan i brz

Muškarci koji se odluče na ovaj zahvat neće trebati prolaziti kroz posebnu pripremu. Da bi izveli vazektomiju, po Zakonu o zdravstvenim mjerama za ostvarivanje prava na slobodno odlučivanje o rađanju djece, na vazektomiju se može odlučiti svaki muškarac koji je navršio 35 godina života. Za osobu koja je navršila 35 godina života, a nije poslovno sposobna, zahtjev za sterilizaciju mogu podnijeti njezini roditelji ili staratelj uz suglasnost.

Ovaj postupak, uključujući pripremu traje manje od sat vremena, najčešće do 20 minuta. Vazektomija je potpuno bezbolna jer se daje lokalna anestezija, a oporavak traje tek nekoliko dana. Sjemenovod se prekida tik uz ulazni dio skrotuma, a odrezani krajevi se podvežu ili spale. Komplikacije su izrazito rijetke, manje od 5%. Neke od njih mogu biti crvenilo na mjestu reza, oticanje i blago krvarenje. U slučaju nastanka ovih posljedica obavezno se javite svom doktoru.



Kako bi se osigurali da je vazektomija izvršila svoj zadatak, potrebni su dodatni pregledi. Da bi se postigla potpuna sterilnost potrebno je oko 15-20 ejakulacija nakon operacije, a potvrđuje se pretragom 2 ejakulata koji moraju biti bez spermija.

Operacija i sterilizacija su u 99% slučajeva uspješne. Nakon operacije oporavak traje nekoliko dana i mogući su tek kratkotrajni bolovi. Nakon zahvata ćete dobiti preporuke liječnika kojih se morate držati kako bi osigurali uspješnost. Neki od savjeta bit će da ne dižete teške predmete neko vrijeme.

Nakon vazektomije bolji seks

Nakon postupka vazektomije, i dalje je moguća ejakulacija, te se zapravo pri seksualnom odnosu ne mijenja ništa osim nemogućnosti začeća. Mnogi su potvrdili kako im se nakon vazektomije seksualni život zapravo poboljšao jer više nisu morali brinuti o kontracepciji. Nakon zahvata muškarac može bez problema postići erekciju i orgazme. Prilikom orgazma i dalje će doći do izbacivanja ejakulata ali se u njemu više neće nalaziti spermiji, to jest, neće moći doći do trudnoće.

Kratko nakon zahvata potrebno je i dalje koristiti kontracepciju sve dok doktor ne potvrdi da je sterilizacija bila uspješna. Naravno, vazektomija neće zaštiti od spolno prijenosnih bolesti, pa ako mijenjate partnerice, kontracepcija je i dalje nužna.

Vazektomija povećava rizik od raka prostate

Istraživanja američkog Sveučilišta Harvard pokazala su kako muškarci koji su imali vazektomiju imaju 10% veći rizik od dobivanja raka prostate. Studija je provedena na 50 000 muškaraca od 40.-75. godine života. Osim prvih stadija, veći je rizik od najagresivnijeg i smrtonosnog oblika te bolesti.

Istraživanje je trajalo 24 godine. 25 % muškaraca se podvrgnulo vazektomiji dok je preko 6000 njih oboljelo od raka prostate. Veća opasnost od razvoja bolesti pojavila se kod muškaraca koji su se podvrgnuli podvezivanju sjemenovoda prije 38. godine. Također su potvrdili kako na razvoj te bolesti utječu tajming i pritisak na prostatu, a vazektomija to stvara. Komplikacije su i dalje izrazito rijetke, skoro pa se i nikad ne događaju.

Cijena vazektomije

U Hrvatskoj je moguće vazektomiju napraviti u svakoj bolnici koja ima urološki odjel. Također postoje i privatne urološke ambulante koje mogu izvesti ovaj zahvat. Cijena zahvata se kreće od 1600 do 2800 kuna. Zahvat je pokriven dopunskim osiguranjem.