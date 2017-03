USUDITE LI SE RIJEŠITI HAREOV UPITNIK? Nije pitanje jeste li psihopat, samo koliki ste…

Tijekom kolovoza, dr. Kevin Dutton sa Oxforda rekao je kako Donald Trump “iznad Adolfa Hitlera na ljestvici potencijalnih psihopata”, a i Hillary Clinton je osvojila prilično dosta bodova. No to nije ništa neobično – Trump, baš kao i mnogi drugi političari i direktori stvarno pokazuje broje osobine psihopata

Neke osobine psihopata, poput neustrašivosti, otpornosti na stres su prilično poželjne kod političara i direktora. Ovisno o istraživanju, psiholozi procjenjuju kako je od 3 do čak 21 posto direktora psihopati. Gotovo svi ljudi na svijetu pokazuju neke od simptoma psihopata (promiskutetnosti, površnog šarma… ) i to ih ne čini psihopatima, prenosi IFL Science.

Psihopat ili sociopat

Ni psiholozi nisu usuglašeni jesu li to sinonimi. Neki ih razlikuju i tvrde kako je sociopat osoba koja razumije osjećaje i na prvi pogled je prilagođen društvu ali je sam nesposoban za empatiju, dok je psihopat osoba koja uopće ne shvaća emocije. No u korijenu je isti poremećaj osobnosti. Osim toga, neke od simptoma pokazuju i drugi, primjerice osobe s poremećajem iz autističnog spektra ne mogu procijeniti tuđe emocije. No za razliku od psihopata, nakon što shvate da su pogriješili bit će im žao. Također, na mnoga pitanja iz testa bi i osobe s bipolarnim poremećajem odgovorile potvrdno.



Hareov test je standardno ispitivanje potencijalnih psihopata. Na 20 pitanja, osoba odgovora s “uopće ne vrijedi”( 0 bodova), “donekle vrijedi” (1 bod) i “potpuno vrijedi” (2 boda). Svatko tko skupi više od 30 bodova, prilično je sigurno da je psihopat.

Test bi trebao provoditi psiholog u sklopu opsežnijeg kliničkog ispitivanja, no ako želite kako stojite na Haleovoj ljestvici, slobodno odgovorite na pitanja.

1. Imate li površni šarm

Sociopati su prilično šarmatni.

2. Imate li grandioznu predodžbu o vlastitoj vrijednosti

Psihopati imaju

3. Je li vam lako dosadno i stalno tražite nove stimulacije

Psihopati ne mogu podnijeti duga razdoblja monotonije

4. Jeste li patološki lažljivac

Psihopate boli briga za istinu.

5. Jeste li prepredeni ili manipulativni

Psihopati često vjeruju da mogu vući konce svih oko njih.

6. Ne osjećate žaljenje ili krivnju

Psihopati uopće nemaju grižnju savjesti

7. Misle li mnogi da ste plitki

Psihopati ne pokazuju nikakve osjećaje u situacijama kada je emotivna reakcija očekivana

8. Ne suosjećate s drugima

Psihopati su nesposobni za empatiju i ne dira ih ako se loše stvari događaju drugima

9. Vodite li “parazitski stil života”

Psihopati radije ne zarađuju život nego im je puno lakše uzimati drugima

10. Teško kontrolirate ponašanje

Psihopati se ne mogu kontrolirati

11. Imate li prošlost promiskuitetnog ponašanja

Psihopati vole seks na jednu noć

12. Jeste li u djetinjstvu imali problema s ponašanjem?

Psihopati često rano počnu pokazivati okrutnost prema drugima

13. Nemate dugoročne planove i ciljeve

Psihopatima su draže razne “kombinacije” od karijere

14. Jeste li pretjerano impulzivni

Psihopati su izrazito, izrazito impulzivni

15. Jeste li neodgovorni

Psihopati ne rade ono što trebaju nego ono što žele

16. Ne preuzimate odgovornost za svoje postupke

Psihopatima je uvijek netko drugi kriv

17. Jeste li imali brojne “bračne” veze?

Psihopati nisu sposobni za dugotrajne veze ili često varaju

18. Jeste li bili delikvent

Psihopati kreću rano

19. Jeste li često kršili uvjetnu?

Psihopati često zeznu čak i kada dobe drugu priliku

20. Jeste li kršili brojne zakone ?

Za razliku od “običnih” kriminalaca, psihopatima je svejedno koje zakone krše. Pod pravim okolnostima mogu i ubiti baš kao što će pod drugima opljačkati.