UPALA ŽLIJEZDE SLINOVNICE: 5 najčešćih razloga infekcije

Žlijezde slinovnice nalaze se iza kuta donje čeljusti ispred ušiju, te su problemi s njima dosta česti.

Slinovnice stvaraju slinu koja se u malim količinama trajno izlučuje u usnu šupljinu i time joj osigurava vlažnost. Ovo je jako važno kada jedemo jer omekšava hranu i olakšava probavu. Postoje tri para velikih žlijezda slinovnica i puno malih slinovnica koje su povezane sa sluznicom usne šupljine.

Važnost pravilnog lučenja sline

Postoje tri velike slinovnice – lijeva i desna parotidna žlijezda, lijeva i desna submandibularna žlijezda te lijeva i desna sublingvalna žlijezda. Parotidna se nalazi ispod i ispred uške, a služi da odvodi slinu u usta s unutarnje strane obraza, točnije nasuprot gornjih zubi. Submandibularna se nalazi ispod dna usne šupljine te se tamo i izlučuje slina. Sublingvalna se nalazi ispod jezika te se trenira kroz izvodne kanale koji se nalaze na dnu usne šupljine. Ako je dotok sline u usnu šupljinu nedovoljan, usta postaju suha. Slina služi kako bi omogućila prirodni zaštitu zubi protiv kvarenja, što znači da manje sline može dovesti do povećanog kvarenja zubi.





Suha usta može uzrokovati smanjeno pijenje tekućine, disanje na usta, uzimanje nekih lijekova ili bolesti koje pogađaju žlijezde slinovnice. Poremećaji u radu žlijezda nisu rijetki, a mogu dovesti do opstrukcije sline, upale žlijezde slinovnice, infekcija i tumora.

Upala žlijezde slinovnice

1. Bakterijska infekcija

Upala nastaje prilikom oslabljene drenaže sline koja može nastati radi kamenaca, suženja izvodnih kanala i kod dehidracije organizma kod starijih osoba. Radi opstrukcije nastaje množenje bakterija kojima je ovo idealno tlo za razmnožavanje i izazivanje upale. Može se pojaviti i komplikacija stvaranja gnojne upale žlijezde slinovnice. Blokada kanala koja se pogorša upravo prije obroka ili pri konzumiranju kisele hrane će dodatno blokirati kanale. Kiseli okus hrane potiče dotok sline, a ako je kanal zatvoren ona nema kuda oteći. U slučaju bakterijske infekcije slinovnica će biti otečena, bolna, smanjit će se lučenje sline, a umjesto bistre sline će iz izvodnog kanala izlaziti gnojni sadržaj. Bakterijske infekcije se liječe antibioticima, a ako dođe do ponavljanja infekcije, bit će potreban kirurški zahvat.

2. Autoimune bolesti

Do povećanja ovih žlijezda može doći i kao posljedica neke autoimune bolesti. Primjer za to je Sjögrenov sindrom, u sklopu kojeg osobe imaju problema sa suhoćom sluznice usta i oka. Primjer za nastajanje upale žlijezde slinovnice može biti i sistemska bolest kao reumatoidni artritis ili čak dijabetes (šećerna bolest). Ove promjene nastat će uslijed oštećenja tkiva vlastitog organizma, pa je moguće da će tako zahvatiti i žlijezde slinovnice. To će postupno dovesti do njihova propadanja. Bolest će sporo napredovati, a simptomi će biti relativno izraženi jer se oštećenja nalaze na mikroskopskoj razini. Autoimune bolesti moguće je olakšati i usporiti im tijek, ali nije moguće potpuno ih izliječiti.

3. Virusne infekcije

Virusne infekcije kao što su mumps ili zaušnjaci rijedak su razlog nastanka upale radi sustavnog cijepljenja u društvu. Ovakve infekcije uglavnom se događaju kod osoba slabijeg imuniteta kao posljedica korištenja lijekova ili neke druge bolesti koja slabi imunološki sistem. U slučaju virusne upale, žlijezde će biti otečene i bolne, a sekrecija sline će biti smanjena. Terapija pri ovakvoj upali je simptomatska, a izlječenje je u roku nekoliko tjedana nakon osnaživanja imuniteta.

4. Mukokele

Mukokele su tvorbe koje nastaju nakupljanjem sline ispod oralne sluznice, a izgledaju kao mjehurić ispunjen bistrom tekućinom. One nastaju prilikom začepljenja, traume ili ozljede izvodnog kanala male žlijezde slinovnice. Uzrok je najčešće mehaničke prirode. Mukokele se mogu smanjivati i same potpuno nestati, točnije prsnuti nakon čega se više ne pojavljuju. Ako se to ne dogodi samo od sebe, ili se ponavlja, potrebno je zahvatom omogućiti otjecanje sline. Ranula je mukokela koja se pojavljuje u obliku velikog mjehura ispod jezika. Povećava se za vrijeme jela, a smanjuje između obroka. Nju je potrebno rješavati kirurškim putem.

5. Maligni tumori žlijezda

Razlog upale mogu stvarati benigni i maligni tumori žlijezda slinovnica. Obično će se pojaviti kao tvrda tvorba, bit će bezbolna i rasti će unutar jedne od žlijezda. Tumor se može pojaviti kod malih i velikih slinovnica sluznice usana, nepca i obraza. Ako primijetite pojavu neke čudne tvorbe, odmah se obratite liječniku. Maligni tumori uglavnom rastu ubrzano, a u početku su bezbolni. S vremenom se mogu javiti bol te poremećaj funkcije okolnih živaca. Reagirajte prije pojave tih situacija.

Probleme sa slinovnicama liječi otorinolaringolog ili kirurg

Dijagnoza bolesti i konkretan uzrok postavlja se na temelju pregleda, anamneze, laboratorijskih testova, radioloških metoda pretrage i ultrazvučnog pregleda. Pregled će ovisiti o simptomima upale žlijezde slinovnice. Liječenje se izvodi konzervativno ili kirurški, ovisno o tome što stvara tegobe. Potrebno je liječiti osnovni uzrok koji je doveo do poremećaja. Ako je došlo do opstrukcije kanala koriste se antibiotici, a ako je situacija otežana, može biti potrebno kirurško odstranjivanje.