ULCEROZNI KOLITIS: Ova bolest vam može promijeniti cijeli život, a neugodni simptomi dolaze postupno

Ovo je bolest koja pogađa četiri do šest osoba na 100 000 ljudi, a češća je kod žena nego muškaraca.

Ulcerozni kolitis je upalna bolest crijeva kojoj je glavno obilježje ponavljanje epizoda upale ograničene na sluznicu debelog crijeva. Još uvijek nije točno poznato koji je uzrok, ali bolest može biti nasljedna.

Simptomi se pojavljuju postupno i podmuklo

Prvi simptomi nastanka ulceroznog kolitisa javljaju se oko dvadesete i dvadeset i pete godine života, te je pojavnost nešto češća kod žena nego muškaraca. Sama prognoza i liječenje ovisit će o ozbiljnosti, trajanju i učestalosti pojavljivanja simptoma. A ovo su najčešći:

nadutost

krvarenje iz debelog crijeva i krv u stolici

ulceracije kolona

bolovi

proljev

Simptomi i znakovi ulceralnog kolitisa mogu biti različitog intenziteta, posebice krvave mekane stolice. Ova bolest počinje polagano sa simptomima koji se lako ignoriraju. Neki od njih su pojačani nagon na brzu defekaciju, lagani grčevi u donjem dijelu abdomena te sluz i krv u stolici.

S obzirom na to da postoje različite vrste ulceracija, one mogu biti ograničene samo na sluznicu rektosigmoidne regije pa stolica može biti normalna, ili pak izbacivanje može biti otežano. Pojava krvi ili gnoja je ipak uobičajena u ovoj bolesti. Ako se ulceracije šire, stolice postaju sve mekše i mogu se događati do deset puta u danu uz grčeve. U teškim slučajevima moguće je značajno krvarenje.

Jedna od vrsti ulceralnog kolitisa je galopirajući kolitis kojemu je glavni simptom iznenadni proljev, visoka tjelesna temperatura do 40° C te bolovi u trbuhu. U slučaju sistemske bolesti i težeg oblika dolazi do visoke tjelesne temperature, opće slabosti, anoreksije, iznimnog gubitka težine i anemije.

Uzrok ulceralnog kolitisa i dalje nije poznat

Iako se ova bolest pojavljuje kod svake 4-6 osobe na 100 tisuća ljudi, znanstvenici i doktori i dalje ne znaju koji je točno uzrok nastanka ove bolesti. Ulceralni kolitis ima različite podvrste ali se smatra kako upala uključuje međudjelovanje nekoliko čimbenika – nasljedne gene, slab imunološki sustav, mikroorganizme i okolišne čimbenike. Neka strana tijela ili antigeni mogu biti direktan uzrok upale.

Ulcerozni kolitis se javlja u nekim obiteljima. Čak 1/5 oboljelih ima bliskog rođaka ili rođake oboljele od ove bolesti ili Crohnove bolesti. Ne postoji jasan uzrok nasljeđivanja jer se i dalje traže specifični geni koji su povezani s nastankom ulceroznog kolitisa. Ne postoji niti jedan utvrđeni faktor koji bi mogao predvidjeti da će netko iz obitelji dobiti ovu ili Chronovu bolest.

Vjeruje se kako imunološki sustav koji se jednom uključio kod pacijenata koji boluju od ulcerozno kolitisa se ne može više ‘isključiti’.

Liječenje uključuje suzbijanje upale

Kako bi liječnik bio siguran da se radi o ovoj bolesti raditi će pretragu stolice kako bi se utvrdila kočinina krvi, bijelih krvnih stanica, razina albumina i sedimentacija eritrocita. Dijagnozu će potvrditi sigmoidoskopija debelog crijeva savitljivom cijevi za promatranje. Može se koristiti i rendgenogram koji će ukazati na proširenost bolesti.

Za liječenje će se prvo izvoditi suzbijanje upale i smanjivanje simptoma. Osim toga nužno je da pacijent nadoknadi izgubljenu tekućinu i hranjive sastojke koje je trebao dobiti od hrane. Osoba kojoj se dijagnosticira ulcerozni kolitis trebala bi izbjegavati sirovo voće i povrće te prehranu s mliječnim proizvodima. Dodaci sa željezom mogu ublažiti anemiju do koje dolazi radi gubitka krvi kroz stolicu. Moguće je da će vam liječnik preporučiti i lijekove za proljev i ostale simptome, a moguće je korištenje i kortikosteroida.

Ako dođe do komplikacija bolesti i teškog slučaja, osoba se smješta u bolnicu kako ne bi došlo do teških napadaja. Ponekad je potrebno i kirurško liječenje, posebice ako je pacijent preživio teške napadaje, a ne reagira na liječenje kortikoseroidima.

Prevencija za vrijeme slabih simptoma

Ako vam je dijagnosticirana ova bolest, trebate odrediti postoji li kod vas nepodnošljivost na neku namirnicu ili komponente hrane. Nužna je odgovarajuća prehrana posebice ako osoba ima proljev. Prehrana mora biti zdrava i sačinjavati puno proteina, vitamina, folne kiseline, kalcija, željeza i cinka. Uz to, trebala bi biti siromašna vlaknima pa bi trebalo izbjegavati žitarice, voće i povrće te mahunarke i sve ostale namirnice koje bi mogle iritirati već oštećeno crijevo.