UKLJEŠTENJE ŽIVCA: Oštra bol koju možete spriječiti uz pomoć ovih 10 vježbi

Živac se može uklještiti radi pritiska okolnog tkiva ali i mnogih drugih razloga. Rješavanje ovog problema može trajati duže razdoblje, no moguća je i preventiva.

Pritisak okolnog tkiva na živac izazvati će nadraživanje i omesti rad živca , a posljedice mogu biti bolovi, gubitak osjeta ili slabljenje mišića. Uzroci uklještenja živca mogu biti razni i drugačiji od osobe do osobe.

Simptomi uklještenog živca mogu trajati po nekoliko dana

Dugotrajna bol ili osjetljivost u donjem dijelu leđa mogu ukazivati na uklještenje živca, ali mogu biti i uzrokovani upalom mišića, upalom bubrega ili udarcem. Ako dođe do uklještenja živca, bol koju ćete osjetiti specifična je i oštra.

Ovo su neki od simptoma koje biste mogli osjetiti:



izrazita osjetljivost dijela tijela

trnci ili obamrlost dijela tijela ili uda

probadajuća, žareća ili trgajuća bol na mjestu nadražaja

tupa bol uzduž živca koji je nadražen

slabost zahvaćenog područja

atrofija mišića

Razlozi nastanka naporne i oštre boli

Uzroci uklještenja živca mogu biti razni, a najčešće uključuju pretjerano korištenje zglobova ili šok tijela. Neki od uzroka mogu biti trudnoća, ozlijede, bolesti zglobova ili krivi pokreti. Tegobe mogu izazvati stalna ponavljanja istog pokreta ruke ili noge, na primjer u slučaju čestog tipkanja po tipkovnici ili rada na tekućoj vrpci.

Čest uzrok uklještenja je oštećenje spinalnog diska, to jest pločice između kralješaka. Ako se ta pločica izobliči ili ozlijedi to izaziva izbočivanje središta i pritisak na živac. Ova pojava naziva se iskliznuće diska i dolazi u dijelovima kralješnice gdje se najviše pokrećte – donji dio leđa i vrat.

Uklještenje živca se može pojaviti bilo gdje u perifernom živčanom sustavu, pa su tako posebno izloženi živci koji prelaze preko kostiju.

Živci koji se najčešće uklješte su središnji lakatni i palčani živac koji se proteže od ramena, duž ruku i sve do šaka. Mogu se uklještiti živci bedara pd zdjelice do koljena, tamana, između kralješničkih pločica. Na predjelu nogu mogu se uklještiti živci lista koji se protežu duž potkoljenice, veliki sjedalni živci koji se protežu duž nogu sve do stopala.

Liječenje je nužno obaviti na vrijeme

U slučaju prekasnog liječenja, dugotrajnog uklještenja živca i stalnog podraživanja može doći do kroničnog oblika bolesti. U nekim slučajevima oštećenje živca može biti trajno. Ako se liječi, ukliješteni živac redovito ozdravlja tijekom nekoliko dana ili tjedana.

Obratite se liječniku ako:

bol traje nekoliko dana

bol ne reagira na analgetike dostupne bez recepta

ako ne možete pomaknuti dio tijela gdje se živac uklještio bez osjećanja boli

Svakodnevnim vježbanjem sprječite uklještenja

Ako se bavite poslom u kojem često radite iste radnje, blago svakodnevno vježbanje za vas je nužno. Pokušajte izbjegavati zadaće koje uključuju ponavljanje pokreta šakom, rukom ili ramenom. U slučaju da ih ne možete izbjeći, izvodite ih u kratkim vremenskim razmacima s prekidima.

S obzirom da ne možete vječno izbjegavati neke pokrete, najbolji način da se spriječi uklještenje živca je ostati aktivan i redovito vježbati. Vježbe ne moraju biti intenzivne već mogu biti hodanje, trčanje, plivanje, joga i slično. Uz to pazite na dizanje predmeta u nezgodnom ili neprirodnom položaju.

Postoje neke vježbe koje su namijenjene za osnaživanje mišića kod kojih najčešće dolazi do uklještenja. Ovo su jedne od njih, a traju samo 1 minutu.

Primjeri 10 terapijskih vježbi za otklanjanje bolova

Ove kratke vježbe vam mogu pomoći da ublažite ili u potpunosti otklonite bolove

Jednu nogu ispružite, a drugu savijte u kuku i koljenu pokušavajući je privući trbuhu i prsima. Isto ponovite i drugom nogom. Sjedeći obuhvatite koljena, lezite na leđa i vratite se u početni položaj. Lezite na leđa, stopalo lijeve noge stavite na koljeno desne noge. Rukama uhvatite desnu nadkoljenicu malo iznad koljena i vucite lagano na prsa. Taj položaj zadržite oko 30 sekundi. Isto ponovite s drugom nogom. Sjednite na stolac ili pilates loptu, sagnite se što više, opustite ruke između raširenih koljena i onda se uspravite. Zauzmite neutralan položaj dok ležite na leđima. Kada udišete savijte kralješnicu u luku prema naprijed, zadržite pa vratite u početni položaj tako da zalijepite donji dio leđa i zdjelicu na podlogu. Zadržite u svakoj poziciji barem 5 sekundi. Lezite na leđa, raširite ruke i savijte noge u koljenu i kuku. Noge prvo zakrenite u desno pa ih vratite u početni položaj. Nakon toga ih zakrenite lijevo. Kleknite pa iz tog položaja sjednite na pete. Spustite glavu na grudi pa se ponovno izravnajte u klečeći položaj i podignite glavu. Stojite uz stolac, pridržite se, čučnite pa se ispravite. Lezite na leđa pa iz tog položaja podignite gornji dio tijela, oslanjajući se na pod laktovima i podlakticom. Zadržite se u tom položaju sve dok ne postane nelagodno, pa se vratite u početni položaj. Lezite na leđa i savijte noge u koljenima i kukovima, a ruke ispružite uz tijelo. Podignite glavu i ramena od podloge, prstima dodirnite koljena, zategnite stopala i pritisnite kralješnicu uz podlogu. Zadržite par sekundi pa se vratite u početni položaj.

Svaku od ovih vježbi ponovite nekoliko puta. Ove vježbe možete raditi svaki dan, a vrlo su slične i vježbama za yogu.