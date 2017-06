UGASI TV, VIDIŠ DA TE TRUJE: Svi to radimo, a znanstvenici upozoravaju da je to važan razlog zašto se debljamo

Obrok pripremljen kod kuće i konzumiran u krugu obitelji, a da pritom nitko od prisutnih ne gleda televizor ili video, dobar je početak borbe protiv pretilosti, pokazalo je nedavno provedeno američko istraživanje.

Rezultati istraživanja znanstvenika sa sveučilišta u Ohiju temelje se na odgovorima 12.842 ispitanika koji su odgovorili da su tjedan dana prije sudjelovanja u anketi, najmanje jedan obrok jeli u krugu obitelji.

NIJE SAMO DO PREHRANE: Debljate se, a ne jedete previše? Možda je problem baš u ovome

Trećina ispitanika studije bila je pretila, a kod nekih je indeks tjelesne mase bio veći od 30.



Pošto su uzeli u obzir i ostale čimbenike, među kojima onaj o radnome i bračnom statusu, rasnoj pripadnosti, razini obrazovanja i starosnoj dobi, znanstvenici su ustanovili da je kod ispitanika koji su odgovorili da nikad ne gledaju tv-program za vrijeme obroka, rizik od pretilosti bio znatno manji nego kod osoba koje su redovito konzumirale obroke uz televizor.

I kod osoba koje su same pripremale obroke evidentiran je manji rizik od pretilosti nego kod ostalih. Više od polovine sudionika istraživanja odgovorilo je da gotovo svakodnevno pripremaju obroke, 35 posto ih je kazalo da to čini nekoliko puta tjedno, a 13 posto ih je reklo da vrlo rijetko kuha kod kuće.

Najmanji rizik od pretilosti zabilježen je kod osoba koje su konzumirale obrok pripremljen kod kuće i pritom nisu gledale tv ili video.

“Učestalost zajedničkih obiteljskih obroka nema nekog većeg značaja na rezultat studije. Puno je važnije što radimo za vrijeme konzumiranja obroka”, rekla je autorica studije Rachel Tumin, istaknuvši da je važno ne gledati televiziju za vrijeme obroka jer se to u većini slučajeva svodi na automatizirano “trpanje hrane” u organizam.

Dodala je da čak i ako učestalost obiteljskih ručaka nema većeg utjecaja na rizik od pretilosti, takvi obroci imaju druge prednosti – utječu na zdravlje s emotivnog i socijalnog stajališta.

Rezultati studije objavljeni su na internetskim stranicama časopisa Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics.